Karora Resources meldete soeben mit über 39.000 Unzen Gold die höchsten Goldverkäufe, die jemals in einem Quartal erzielt wurden, Hannan Metals hat in Kilmurry, Irland, Bohrungen durchgeführt, um potenzielle mineralisierte Lagerstätten zu identifizieren und das Gebiet weiter zu bewerten, OceanaGold gab seine Schätzungen der Mineralressourcen und -reserven für das Jahr bis 2022 bekannt und Victoria Gold gab einen Überblick über die betrieblichen Höhepunkte im ersten Quartal 2023 in seiner Goldmine Eagle.