Forrester (Nasdaq: FORR) gab heute bekannt, dass die Einzelhandelsholding Majid Al Futtaim (MAF) der Gewinner des erstmals vergebenen Customer-Obsessed Enterprise Award für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) ist. Mit dem Preis werden Unternehmen ausgezeichnet, die den Kunden in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen, um das Unternehmenswachstum zu beschleunigen, Kunden zu binden und das Engagement der Mitarbeiter zu steigern. MAF wird auf der CX EMEA geehrt, die vom 10. bis 11. Mai 2023 in London und in digitaler Form stattfindet.

MAF wurde zum EMEA-Empfänger des Customer-Obsessed Enterprise Award von Forrester ernannt, da das Unternehmen in Millionen von Kunden, die das Netzwerk von Einkaufszentren, Hotels und anderen Einrichtungen im gesamten Nahen Osten und Nordafrika nutzen, investiert, diese gestaltet und ihnen einzigartige Kundenerlebnisse bietet. MAF fördert außerdem eine kundenorientierte Kultur, indem es sicherstellt, dass die Marketing-, Technologie-, Digital- und CX-Funktionen des Unternehmens alle auf den Kundennutzen ausgerichtet sind.

"Wir gratulieren MAFzum Gewinn des Forrester Customer-Obsessed Enterprise Award für EMEA", sagte Martin Gill, Vice President und Research Director bei Forrester und Gastgeber der CX EMEA. "MAF arbeitet kontinuierlich daran, seine Kunden in den Mittelpunkt seines Geschäfts zu stellen, um ein beständiges Geschäftswachstum, Rentabilität sowie Kunden- und Mitarbeiterbindung zu fördern."

MAFwird seine Erfolgsgeschichte auf der CX EMEA vorstellen, einer führenden Veranstaltung für CX-, B2C-Marketing- und Digital-Führungskräfte, die Best Practices zur Verbesserung bestehender und zukünftiger Kundenerfahrungen kennenlernen möchten.

Über Forrester

Forrester (NASDAQ: FORR) ist eines der einflussreichsten und innovativsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir helfen Führungskräften in den Bereichen Technologie, Kundenerfahrung, Digitalisierung, Marketing, Vertrieb und Produktfunktionen bei der Anwendung der Kundenbesessenheit zur Beschleunigung des Wachstums. Durch firmeneigene Forschung, Beratung und Veranstaltungen von Forrester können Führungskräfte weltweit mutig Entscheidungen treffen und mit Veränderungen umgehen und ihre Kunden in den Mittelpunkt ihrer Unternehmensführung, Strategie und Prozesse rücken. Für seine fundierten und renommierten Marktanalysen greift Forrester auf ein Sample von mehr als 700 000 Verbrauchern und Führungskräften in den globalen Märkten, rigorose und objektive Forschungsmethoden einschließlich Forrester Wave Bewertungen, 100 Millionen Realtime-Feedback-Abstimmungen und das geteilte Wissen unserer Kundschaft zurück. Erfahren Sie mehr unter Forrester.com.

