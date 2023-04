NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,5 Euro belassen. Der Telekomzulieferer habe mit seinem Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres die Konsensprognose übertroffen, doch das operative Ergebnis sei deutlich schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bemängelte vor allem die schwache Marge im Bereich Mobile Networks./ck/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 07:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2023 / 07:49 / BST

