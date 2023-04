Die Cloud-native Lösung kombiniert SaaS-Plattformen für konvergierte Servicebereitstellung und nahtlose Integration, um Unternehmen bei der schnelleren Markteinführung zu unterstützen

Prodapt, der größte und am schnellsten wachsende Akteur in der Connectedness-Branche, gab heute die Einführung von BoltSpeed bekannt, einer Business-Support-Systemlösung, die branchenführende SaaS-Produkte wie Salesforce Communications Cloud, Aria und MuleSoft zu einer Managed-Services-Plattform für Service Provider aus einer Hand zusammenführt.

In der sich rasant entwickelnden digitalen Ära sind Glasfaserunternehmen durch aufwändige Lizenzierungsvereinbarungen und lange Implementierungszyklen für ihren Softwarebedarf gebunden. Die Notwendigkeit, mit mehreren Anbietern zusammenzuarbeiten, schwierige Integrationen in Angriff zu nehmen und siloartige Daten zu durchforsten, macht den Weg für Unternehmen, die ein ansprechendes, kanalübergreifendes Kundenerlebnis bieten wollen, kompliziert.

Mit vorkonfigurierten Tools und gebündelten Funktionen macht BoltSpeed den Ärger mit verschiedenen Anbietern überflüssig und bietet eine vereinfachte und konvergente Lösungsbereitstellung für alle Softwareanforderungen, einschließlich Lizenzierung, Implementierung und Support.

"Die Anbieter von Glasfaserdiensten bewegen sich in einem sich entwickelnden Terrain, das durch einen verschärften Wettbewerb und einen hohen Bedarf an umfassenden Lösungen gekennzeichnet ist. BoltSpeed kombiniert die besten SaaS-Plattformen für CRM, Abrechnung und Integrationen zu einer einfachen und robusten Lösung, um Skalierung und Wachstum zu unterstützen, Kosten zu senken und den Weg in eine vernetzte Zukunft zu beschleunigen", sagt Smita Katariya, Global Head BSS Practice, Prodapt.

BoltSpeed wird mit TMF-kompatiblen Integrationsstandards geliefert, die es Betreibern ermöglichen, von Anfang an zu skalieren. Betreiber können jetzt von investitionsintensiven Lösungen zu einem einzigartigen "Pay-as-you-Go"-Opex-Modell wechseln. Indem sie ihren gesamten BSS-Betrieb an einem Ort verwalten, können Betreiber die Zeit bis zur Markteinführung neuer Produkte verkürzen und eine höhere Investitionsrendite erzielen.

"Da sich die Einführung von Glasfasernetzen weltweit beschleunigt, benötigen Glasfaseranbieter eine dedizierte SaaS-BSS-Lösung zur Optimierung der Order-to-Cash-Prozesse", so Brendan O'Brien, Chief Innovation Officer bei Aria Systems. "Wir sind stolz darauf, Teil der BoltSpeed-Vision von Prodapt zu sein und die Aria Billing Cloud als Teil eines umfassenden Managed Service mit branchenführenden Komponenten anzubieten."

BoltSpeed bietet umfassende Einblicke in den gesamten Kundenprozess und hilft Unternehmen, ihre Integrationszeit zu verkürzen und vernetzte Kundenerlebnisse anzubieten.

"Service Provider stehen mehr denn je unter dem Druck, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu schaffen und gleichzeitig die Einführungs- und Betriebskosten zu senken", sagt David Fan, VP GM of Communications Products bei Salesforce. "Lösungen wie das neue BoltSpeed von Prodapt helfen Service Providern, das Beste aus Salesforce Communications Cloud und MuleSoft herauszuholen, um ihren Kunden vernetzte und personalisierte Erlebnisse zu bieten."

