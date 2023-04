Big Pharma ist auf der Suche nach aussichtsreichen Plattformen und Substanzen, um langfristig auf einem nachhaltigen Wachstumspfad zu bleiben. Denn viele Patente laufen in den kommenden Jahren aus - so auch bei Bristol-Myers Squibb. Die Amerikaner sind nun in der Landeshauptstadt München fündig geworden.Bristol-Myers Squibb geht eine strategische Lizenzvereinbarung mit der Tubulis GmbH ein. Das Ziel der Zusammenarbeit besteht darin, differenzierte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) zu entwickeln.Tubulis ...

