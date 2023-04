Carl Zeiss Meditec (CZM) hat vorläufige Zahlen für H1 / Q2 des Geschäftsjahres 2022/23 bekannt gegeben. Während der Umsatz um 13% im Vergleich zum Vorjahr stieg und EUR 504 Mio. erreichte, lag das EBIT bei EUR 84 Mio. und sank um fast 19% im Vergleich zum Vorjahr. Die EBIT-Marge sank von 23,1% im Vorjahr auf 16,6%. Infolgedessen hat CZM seine Prognose für die EBIT-Marge im GJ22/23 von 19-21% auf 17-20% gesenkt und erweitert. Darüber hinaus wurde die Umsatzprognose erstmals auf EUR 2,1 Mrd. beziffert, was einer Wachstumsschätzung von 8-9% gegenüber dem Vorjahr entspricht, was im Einklang mit dem zugrunde liegenden Markt steht. Die Analysten von AlsterResearch haben ihre Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr und mittelfristig gesenkt. Allerdings habe CZM sein mittelfristiges EBIT-Margenziel von nachhaltig über 20% bekräftigt, was nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch für das Unternehmen weiterhin erreichbar sei. Bei einem leicht reduzierten Kursziel von EUR 115,00 bleibt AlsterResearch bei der Empfehlung HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Carl%20Zeiss%20Meditec%20AG