Gestern gab NeXR Technologies bekannt, dass der Großinvestor Hevella über die bestehende Finanzierungszusage hinaus keine weitere Finanzierung bereitstellen wird. Nach Angaben von NeXR ist damit die Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs nur noch bis September 2023 gesichert, was das Unternehmen unter Zeitdruck bringt. Ohne zusätzliche Mittel wird NeXR nicht in der Lage sein, sein volles Potenzial auszuschöpfen und ein skalierbares Geschäftsmodell in dem noch jungen Markt zu entwickeln. Das Kursziel von EUR 2,60 bleibt auf Basis des AlsterResearch-Prognoseszenarios, das nicht alle potenziellen Monetarisierungsmöglichkeiten abdeckt, unverändert. Wie die Experten von AlsterResearch bereits in ihren vorherigen Kommentaren hervorgehoben haben, spiegelt das Spekulative BUY-Rating ein hohes Maß an Unsicherheit wider, das durch den Rückzug von Hevellas noch weiter verstärkt wurde. Dementsprechend spiegelt die Kursreaktion das geringe Vertrauen der Investoren in eine erfolgreiche Finanzierung wider. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/NEXR%20Technologies%20SE