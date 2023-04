Die Plattform für psychische Gesundheit couch:now von Performance One hat ihren ersten Kooperationsvertrag mit der gesetzlichen Krankenkasse "vivida bkk" unterzeichnet. Der Versicherer wird die Dienste von couch:now seinen ca. 350.000 Mitgliedern zur Verfügung stellen. Damit hat Performance One einen wichtigen Partner für die Vermarktung des Dienstes an ein breiteres Publikum gewonnen. Noch wichtiger ist, dass die Kooperation nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch die Qualität der Angebote im Bereich der psychischen Gesundheit deutlich bestätigt. Mit rund 100 gesetzlichen Krankenkassen und 50 privaten Versicherungsanbietern gibt es noch viel Raum für Wachstum. Zudem gibt es in Deutschland jährlich fast 18 Millionen Menschen, die psychische Hilfe benötigen. Die Analysten von AlsterResearch bestätigen daher ihre positive Einschätzung und bekräftigen das DCF-basierte Kursziel. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Performance%20One%20AG