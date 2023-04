DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.07 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.150,75 -0,7% +6,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.060,50 -0,9% +17,3% Euro-Stoxx-50 4.372,03 -0,5% +15,3% Stoxx-50 4.039,69 -0,2% +10,6% DAX 15.765,21 -0,8% +13,2% FTSE 7.887,62 -0,1% +6,0% CAC 7.514,62 -0,5% +16,1% Nikkei-225 28.657,57 +0,2% +9,8% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 133,78% +0,27 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,47 -0,04 -0,10 US-Rendite 10 J. 3,55 -0,04 -0,33

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,90 79,16 -1,6% -1,26 -3,2% Brent/ICE 81,98 83,12 -1,4% -1,14 -3,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 40,70 40,30 +1,0% +0,40 -48,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.003,75 1.992,13 +0,6% +11,62 +9,9% Silber (Spot) 25,39 25,28 +0,4% +0,11 +5,9% Platin (Spot) 1.093,68 1.094,50 -0,1% -0,83 +2,4% Kupfer-Future 4,04 4,08 -0,9% -0,04 +5,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Gebremst wird das Sentiment von Anzeichen eines Preiskampfes ausgerechnet im Wachstumssegment bei Elektroautomobilen. Firmengründer Elon Musk habe angedeutet, dass Tesla auf Kosten der Marge zur Ausweitung der Marktanteile bereit sei, heißt es. Massive Preissenkungen für Elektrofahrzeuge haben den Gewinn im ersten Quartal um 24 Prozent einbrechen lassen, der Aktienkurs von Tesla stürzt vorbörslich um 7,3 Prozent ab. In Europa stellt der Automobilsektor die schwächste Branche. In den USA geben Ford Motor 2,1 Prozent ab, General Motors 1,9 Prozent. Die Schlagzeilen erinnere Anleger an die potenziellen Gefahren, die in der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison für das erste Quartal schlummerten, so eine mahnende Stimme im Handel. Aus den USA kommt im Tagesverlauf ein ganzer Schwung an Konjunkturdaten, von dem sich Anleger Anzeichen erhoffen, inwieweit bzw. ob sich die USA auf dem Weg in die Rezession befinden. Dazu melden sich eine Reihe von Fed-Vertretern bzw. -Vertreterinnen zu Wort. Somit dürfte auch die Zinsthematik am Markt wieder stärker ins Bewusstsein rücken.

IBM gewinnen 1,8 Prozent. Das Unternehmen übertraf mit dem Gewinn im ersten Quartal die Erwartungen, während der Umsatz knapp unter der Konsensschätzung lag.

Zions verbilligen sich um 4,5 Prozent. Der Erstquartalsgewinn der Bank hatte die Erwartungen verfehlt. Außerdem schrumpften die Einlagen um 16 Prozent. Nach dem Zusammenbruch der Regionalbank Silicon Valley Bank zogen Kunden verstärkt Einlagen auch bei anderen Regionalbanken ab.

F5 fallen um 7,3 Prozent. Der Softwareentwickler reduziert wegen einer schwächeren Nachfrage seine Belegschaft um 9 Prozent Mitarbeiter.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q

16:00 DE/Flughafen Frankfurt-Hahn, PK zu Zukunft des Flughafens mit

Insolvenzverwalter Plathner und des Chef des Käufers Triwo, Adrian

Im Laufe des Tages

- DE/GK Software SE, Ende der Andienungsfrist im Zuge der

Übernahmeofferte des japanischen Fujitsu-Konzerns

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Continental, Ergebnis 1Q

- DE/Aurubis AG, Ergebnis 2Q

- DE/Evonik, Ergebnis 1Q

- DE/Metro AG, Ergebnis 1H

- DE/Salzgitter AG, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 244.000 zuvor: 239.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: -20,0 zuvor: -23,2 16:00 Index der Frühindikatoren März PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser März PROGNOSE: - 2,2% gg Vm zuvor: +14,5% gg Vm - EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) April PROGNOSE: -18,5 zuvor: -19,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Ein sich anbahnender Preiskampf bei Elektroautos drückt auf die Stimmung. Der Sektor der Automobilhersteller stellt mit einem Abschlag von 3,3 Prozent den mit Abstand größten Verlierer. Defensive Sektoren werden dagegen gekauft, wie die Aktien der Luxusgüterhersteller. Der Teuerungsdruck auf Produzentenseite in Deutschland hat im März stärker als erwartet abgenommen - der Umstand stützt aber nicht. Denn am Mittag wird das EZB-Protokoll veröffentlicht. "Tesla und Alcoa haben deutlich gezeigt, dass diese Berichtssaison kein Selbstläufer ist", heißt es. Renault verlieren nach Zahlenausweis 6 Prozent. Belastend wirken die negativen Sektorvorgaben, stören dürften sich Anleger allerdings auch an den stark gestiegenen Lagerbeständen. Nicht zufrieden ist man im Handel mit den Geschäftszahlen von Sartorius. Die schwächer als erwartete Marge habe zu einem geringeren Gewinn geführt und der rückläufige Auftragseingang sei auch nicht gut für die weiteren Perspektiven, heißt es. Sartorius brechen um 10 Prozent ein. L'Oreal steigen dagegen 0,2 Prozent nach einem deutlichen Umsatzanstieg auf organischer Basis. Für Publicis geht es trotz guter Zahlen um 0,8 Prozent nach unten. Nach Kurszuwächsen von fast 25 Prozent in den vergangenen drei Monaten nehmen Anleger nun Gewinne mit. Von einem tendenziell schwachen Start ins Jahr sprechen Händler bei Zur Rose (-1,1%). Im Gefolge fallen Shop Apotheke 1,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:07 Uhr Mi, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,0972 +0,2% 1,0965 1,0960 +2,5% EUR/JPY 147,63 +0,1% 147,59 147,62 +5,2% EUR/CHF 0,9812 -0,2% 0,9822 0,9842 -0,9% EUR/GBP 0,8821 +0,1% 0,8810 0,8809 -0,3% USD/JPY 134,56 -0,1% 134,58 134,70 +2,6% GBP/USD 1,2440 +0,0% 1,2446 1,2441 +2,9% USD/CNH (Offshore) 6,8844 -0,1% 6,8912 6,8950 -0,6% Bitcoin BTC/USD 28.794,29 -1,2% 28.947,90 29.394,13 +73,5%

Der Dollar könnte im weiteren Jahresverlauf schwächeln, denn die Fed dürfte früher als andere Notenbanken aus der geldpolitischen Straffung ausstiegen, so die MUFG Bank.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach wie vor dämpften Zinsängste die Kauflaune, nachdem Inflationsdaten aus Europa am Vortag negativ überrascht hatten. In Großbritannien und der Eurozone ist der Preisauftrieb nach wie vor hoch. Überdies haben sich in den vergangenen Tagen mehrere US-Notenbanker für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen. Daneben hielten sich die Anleger aber auch wegen der gerade anlaufenden Bilanzsaison zurück. Keine Unterstützung erhielten die Märkte der Region von der Entscheidung der chinesischen Notenbank, den Referenzzins für Bankkredite unverändert zu belassen. Die Entscheidung war so erwartet worden. Die chinesischen Börsen bewegten sich kaum. Verkauft wurden Aktien von Elektroautoherstellern, nachdem die Tesla-Aktie im nachbörslichen US-Handel mit einem Kursverlust von gut 6 Prozent auf die Zahlen des Unternehmens reagiert hatte. BYD verloren in Hongkong 1,1 Prozent, SAIC Motor gaben in Schanghai um 1 Prozent nach und Great Wall Motor um 3,1 Prozent. In Tokio wurde der Index leicht von den Handelsbilanzdaten gestützt. Japan hatte im März die Exporte stärker gesteigert als erwartet. Gestützt wurde der australische Aktienmarkt von Finanzwerten - auch wenn er sich insgesamt kaum bewegte. Rio Tinto verloren 2,3 Prozent, nachdem der Bergbaukonzern den Ausblick gesenkt hatte. Für den Rohstoffsektor ging es um 2 Prozent abwärts. In Seoul sprangen Hyundai Rotem um 12 Prozent. Der Markt setze auf den Export weiterer Panzer nach Polen, hieß es.

CREDIT

Mit den Risikoprämien geht es am europäischen Kreditmarkt nach oben. Die Einengungsrally bei Credits ist zunächst beendet. Nach einem positiven Auftakt hat es zuletzt einige enttäuschende Geschäftszahlen gegeben, die etwas auf die Stimmung drücken. Deutsche Erzeugerpreise spielen derweil keine Rolle.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Bank

will Medienberichten zufolge Stellen abbauen und den Vorstand verkleinern. Wie die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf einen Insider berichtet, sollen Stellen im Infrastrukturbereich und im Privatkundengeschäft gestrichen werden und der Vorstand auf 9 von derzeit 10 Mitglieder verkleinert werden. Mit diesen Maßnahmen wolle der Konzern dem Informanten zufolge Kosten senken.

Deutsche-Post-Tochter DHL Express

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 20, 2023 07:19 ET (11:19 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.