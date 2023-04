HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen von 195 auf 175 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Quartalszahlen des Medizintechnikanbieters seien von Margendruck geprägt gewesen, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. An den positiven Aussichten ändere sich dadurch jedoch nichts. Die Nachrichten sollten sich im zweiten Halbjahr verbessern./mf/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 08:18 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2023 / 08:18 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005313704