Aqara, ein führender Anbieter von Smart-Home-Produkten, erweitert sein breit gefächertes Smart-Sensor-Portfolio mit der Einführung des FP2-Präsenzsensors, eines revolutionären Sensors zur präzisen Erkennung der Anwesenheit von Personen. Der mit Millimeterwellen (mmWave)-Radartechnologie ausgestattete FP2 löst viele der Probleme von traditionellen Passiv-Infrarot (PIR)-Präsenzsensoren und sorgt für ein stärker personalisiertes und reichhaltiges Smart-Home-Erlebnis. Der neue Sensor ist jetzt in den Amazon Brand Stores des Unternehmens in Nordamerika (USA, Kanada) und Europa (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien) sowie bei ausgewählten Aqara-Händlern weltweit erhältlich.1

Die präzise Erkennung der Anwesenheit von Personen liefert wichtige Informationen für maßgeschneiderte Funktionen zur Smart-Home-Automation, wie beispielsweise die Überwachung der Haussicherheit und Energiemanagementsysteme (z. B. die automatische Steuerung von Beleuchtung, HLK und Haushaltsgeräten). Der mmWave-basierte FP2-Präsenzsensor ist ein großer Fortschritt gegenüber den PIR-Bewegungssensoren, da er die Anwesenheit einer Person bereits bei der kleinsten Bewegung, wie z. B. Atemzüge, erkennt. Damit gehören die frustrierenden Erfahrungen, wenn sich Ihre intelligenten Lampen ungewollt ausschalten, während Sie noch ein Buch lesen oder am Schreibtisch arbeiten, der Vergangenheit an.

Darüber hinaus hebt der FP2-Sensor die Präzision der Personendetektion auf eine neue Stufe, indem er mehrere Zonen und Ziele gleichzeitig überwacht. Mit dem FP2 können Nutzer bis zu 30 Zonen innerhalb eines Raumes (bis 40 m²) definieren. So sind zum Beispiel das Wohnzimmer und der Essbereich als separate Zonen mit individueller Automatisierung konfigurierbar. Dieser Sensor verfolgt bis zu 5 Personen gleichzeitig2 und ermöglicht die Steuerung verschiedener Zonen auf Grundlage des Echtzeit-Standorts der einzelnen Familienmitglieder. Sie können den Sensor beispielsweise so programmieren, dass das Licht im Essbereich gedimmt und der Fernseher eingeschaltet wird, wenn die Kinder den Esstisch verlassen und sich auf das Sofa setzen, oder das Licht in der Küche eingeschaltet bleibt, wenn jemand das Geschirr spült.

Die leistungsstarken Funktionen des FP2-Sensors können auch in Smart-Home-Plattformen von Drittanbietern wie Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Home Assistant3 und anderen genutzt werden. Sobald die Zonen in der Aqara Home App eingerichtet sind, ist die Zonenkonfiguration mit diesen Plattformen in Form mehrerer Bewegungs-/Belegungssensoren synchronisierbar, sodass Nutzer eine zonenbasierte Automatisierung mit einer Vielzahl von Smart-Home-Geräten anderer Hersteller auslösen können. Die Unterstützung des neuen Smart-Home-Standards Matter ist ebenfalls für den FP2 geplant und wird über ein späteres OTA-Update4 im Gerät hinzugefügt.

Neben der präzisen Anwesenheitserkennung und der Mehrzonen-Automatik verfügt der FP2-Sensor über eine integrierte Sturzerkennung5, ist besonders für ältere Menschen wichtig, die anfälliger für Sturzverletzungen sind. Wenn der FP2-Sensor einen Sturz registriert, können Familienangehörige und Betreuer sowohl durch eine lokale Sirene als auch durch Fernalarmierung informiert werden und daraufhin bei Bedarf sofort Hilfe anfordern. Der FP2-Sensor erkennt einen Sturz in der Wohnung, ohne dass zusätzliche, unbequeme Geräte am Körper getragen werden müssen. Gleichzeitig liefert der Sensor im Gegensatz zu einer typischen Sicherheitskamera aussagekräftige Warnungen und Daten, ohne die Privatsphäre einer Person zu verletzen.

Dank seiner leistungsstarken Hardware kann der FP2-Sensor in Zukunft noch viel mehr innovative Funktionen unterstützen, wie z. B. die Haltungserkennung, die nicht nur Stürze, sondern auch andere Körperhaltungen wie Stehen, Sitzen und Liegen erfasst. Auch die Überwachung des Schlafs und der Atemfrequenz könnten in Zukunft mit dem FP2 möglich sein. Diese erweiterten Funktionen werden dem FP2-Sensor über zukünftige OTA-Updates4 hinzugefügt.

Weitere Informationen über den FP2-Präsenzsensor finden Sie auf unserer Website.

Die Produktverfügbarkeit kann je nach Einzelhandelskanal variieren und wird möglicherweise laufend aktualisiert. Wir empfehlen, sich bei den regionalen Einzelhändlern nach der aktuellen Verfügbarkeit zu erkundigen. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn der Sensor maximal 3 Personen überwacht. Der FP2-Sensor kann über die HomeKit-Controller-Integration zum Home Assistant hinzugefügt werden. Einige Funktionen des FP2-Sensors, wie z. B. Matter-Unterstützung, Haltungserkennung und Schlafüberwachung, sind zum Zeitpunkt der Markteinführung noch nicht verfügbar. Der FP2-Präsenzsensor ist kein medizinisches Produkt und kann nur zu Benachrichtigungszwecken verwendet werden. Für die Sturzerkennung ist eine Deckenmontage erforderlich, durch die sich der Überwachungsbereich des FP2 verkleinert. Im Sturzerkennungsmodus sind viele Funktionen des FP2 nicht verfügbar, einschließlich der Zonenpositionierung und der Erkennung mehrerer Personen.

