© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Ein Wall Street-Sprichwort, wonach Anleger "im Mai verkaufen" sollten, könnte nach Ansicht der Bank of America (BofA) in diesem Jahr die falsche Entscheidung sein. Was Investoren verpassen könnten!

Anleger, die der bekannten Wall Street-Anlagestrategie "Sell in May and go away" folgen, könnten in diesem Jahr eine Sommerrallye am Aktienmarkt verpassen, so die Stragegen der Bank of America in einer Mitteilung.

Die Strategie bezieht sich auf die Tatsache, dass der Aktienmarkt in der Vergangenheit in den sechs Monaten von Mai bis Oktober eine schwache Performance aufwies.

"Die Saisonalität, die bis ins Jahr 1928 zurückreicht, zeigt, dass die Monate Mai bis Oktober die niedrigsten Durchschnitts- und Medianrenditen aller Sechsmonatszeiträume des Jahres aufweisen. Der S&P 500 legte in 65 Prozent der Fälle durchschnittlich um 2,16 Prozent (3,11 Prozent Median) zu", so Stephen Suttmeier, technischer Stratege der BofA.

Da die durchschnittlichen und medianen Gewinne für den Aktienmarkt während des Zeitrahmens von "Sell in May and go away" nicht negativ seien, lasse die Strategie "sehr zu wünschen übrig", so Suttmeier weiter.

Darüber hinaus hätten Aktien in der Vergangenheit in den Sommermonaten Anzeichen von Stärke gezeigt, insbesondere im dritten Jahr eines Präsidentschaftszyklus. So habe der S&P 500 in diesen Zyklen von Juni bis August eine durchschnittliche Rendite von 3,26 Prozent erzielt und in 70 Prozent der Zeit im Plus gelegen.

"Die monatliche Saisonalität legt Folgendes nahe: Im starken Monat April zu verkaufen, im risikoarmen Monat Mai vor einer Sommerrallye Korrekturen zu kaufen und im Juli bis August vor dem schwächsten Monat des Jahres, dem September, zu verkaufen", so Suttmeier abschließend.

FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter gibt Ihnen in seinem neuen kostenlosen Report einen exklusiven Einblick in sechs Rezessions-Gewinner - charttechnisch aussichtsreiche Werte, die kurz vor dem Ausbruch stehen. Sichern Sie sich hier eine stabile Performance in volatilen Zeiten!

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion