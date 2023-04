NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Nach den Resultaten des ersten Quartals des Autobauers lasse er seine Ergebnisschätzungen relativ unverändert, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er liege weiterhin 30 Prozent über den Konsensschätzungen für das operative Ergebnis in den Jahren 2023 und 2024. Das Auftaktquartal habe Quartal klare Anzeichen von Verbesserungen der Preissetzungsmacht und des Produktmixes sowohl von Quartal zu Quartal als auch im Jahresvergleich geliefert./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 09:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2023 / 10:02 / BST





ISIN: FR0000131906