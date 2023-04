Rheinmetall und Hensoldt auf dem Vormarsch: Mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine ist die Nachfrage nach Rüstung und deren Hersteller deutlich angestiegen. Welche Aktien von dem Sondervermögen der Bundeswehr in Höhe von 100 Mrd. Euro profitieren, inwieweit sich das Verständnis für Verteidigung weltweit verändert hat und welche Rüstungsunternehmen neben Hensoldt und Rheinmetall jetzt interessant sind, erfahren Sie in diesem Interview mit Maximilian Völkl.

