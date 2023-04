Die Tesla-Preissenkungen zeigen Wirkung

Werbung







Anfang des Jahres verkündete Tesla für viele Modelle deutliche Preissenkungen von bis zu 25%. In den nun veröffentlichten Zahlen und an der Börse lassen sich nun die ersten Auswirkungen ablesen.



Steigern konnte Tesla im ersten Quartal vor allem den Umsatz. Mit 23,3 Mrd. USD lag dieser 24 % über dem Vorjahreszeitraum. Auch die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge erreichte mit knapp 423.000 einen neuen Rekordwert. Durch die Rabatte sank die Marge dagegen deutlich. Die operative Marge sank um circa 20% (2022) auf 11,4%. Als Resultat verzeichnete der Konzern, verglichen zum Vorjahresquartal, einen Gewinnrückgang von 24% auf 2,5 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hat neben neuen Fahrzeugen den Bau einer neuen Megafactory in Shanghai angekündigt. Der steigende Umsatz der doch zurückgehende Gewinn sorgte anscheinend für Unruhe bei den Anlegern. Verglichen mit dem Vortag verzeichnete die Aktie an der Frankfurter Börse einen Verlust von 6,85%.









Quelle: HSBC