Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -ASTRO N - die n-Typ TOPCon-Modulserie von Astronergy - hat kürzlich in der Walla Walla Solar Farm in Australien große Fortschritte gemacht und damit einen Meilenstein für die beschleunigte Entwicklung der TOPCon-PV-Module von Astronergy zur Schaffung einer Netto-Null-Kohlenstoff-Welt gesetzt.Der mit 355 MWdc ASTRO N-Modulen ausgestattete Solarpark in der Region New South Wales Riverina soll jährlich 700.000 MWh Strom erzeugen, wovon mindestens 90.000 Haushalte vor Ort profitieren und 520.000 Tonnen Kohlendioxidemissionen pro Jahr reduziert werden.Walla Walla ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der Gransolar Group, die ein Joint Venture mit Astronergy bilden wird, und dem Entwickler von Lösungen für erneuerbare Energien Fotowatio Renewable Ventures Australia (FRV Australia), der sich im Besitz von Abdul Latif Jameel Energy und dem kanadischen Fonds OMERS befindet. GRS ist der führende EPC-Auftragnehmer in Australien.Nach Angaben der Projektteilnehmer handelt es sich bei den im Solarpark zu installierenden Modulen um bifaziale 182-mm-PV-Module des Typs ASTRO N5, die sich durch eine hohe Leistung von bis zu 625 W, einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 22,4 % und eine hohe Leistung mit nur 1 % Degradation im ersten Jahr auszeichnen.Die 30-jährige Leistungsgarantie, die von der weltweit renommierten Ariel Re für alle PV-Module gewährt wird, erfüllt den Bedarf des Projekts an einer mindestens 30-jährigen Stromerzeugung perfekt.Mit über 700.000 bifazialen ASTRO N5-Doppelglasmodulen, die nach ihrer Inbetriebnahme im Jahr 2024 für eine langlebige, saubere Energieerzeugung sorgen, wird das mit ASTRO N ausgestattete Projekt auch die lokale Wirtschaft ankurbeln, indem es bis zu 250 Arbeitsplätze im Baugewerbe schafft.Auf dem Weg zur Förderung eines nachhaltigen und kohlenstofffreien Lebens in der Welt beschleunigt ASTRO N sein Tempo. Für eine grünere Welt bleibt Astronergy stets positiv und zukunftsorientiert. Im Mai wird die Astronergy World Tour 2023 ihre erste Solarparty in Australien abhalten und lädt alle Interessierten ein, sich anzumelden und teilzunehmen (https://alt.jotfor.ms/231002710462136). (https://alt.jotfor.ms/231002710462136)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2058795/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/astronergy-355mw-topcon-module-bieten-grune-energie-in-australien-301802985.htmlPressekontakt:jianwei.chen3@astronergy.comOriginal-Content von: Astronergy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76028/5490555