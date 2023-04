Der DAX ist am heutigen Donnerstag in einer Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend übergegangen und notiert aktuell im Bereich von 15.750 Punkten, nachdem zuvor noch ein Verlaufshoch bei 15.916 Punkten erreicht wurde. Im Fokus der Korrektur steht nun der 10er-EMA im Tageschart bei 15.730 Punkten. Wahrscheinlich wird die Korrektur im Bereich um den 10er-EMA auslaufen und in der Folge der Aufwärtstrend fortgesetzt werden. Von einem Trendwechsel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...