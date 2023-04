Die Veranstaltungen von Velo3D werden in neuen Ländern in Europa und Asien angeboten, um Konstrukteure über die Möglichkeiten der Produktionsskalierung mithilfe additiver Fertigung zu informieren.

Velo3D, Inc. (NYSE: VLD), ein führendes Unternehmen im Bereich der additiven Fertigung von Metallteilen, gab heute bekannt, dass es seine AM-Veranstaltungsreihe 2023 "Proof is in the Printing" um acht weitere Veranstaltungen in Asien und Europa erweitert hat. In diesen Veranstaltungen können sich Techniker und Ingenieure aller Fachrichtungen und Erfahrungsstufen darüber informieren, wie die additive Fertigung ihr Geschäftsfeld verändern kann und welche Überlegungen es gibt, um mit dieser Technologie eine Großserienproduktion zu erreichen. Darüber hinaus wird demonstriert, wie gedruckte 3D-Teile für den Einsatz in realen Umgebungen qualifiziert werden können und wie mit jedem Drucker konsistente Ergebnisse für skalierbare Lieferketten erzielt werden können.

"Unsere 2023er Tour wird Ingenieure dabei unterstützen, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie sie den 3D-Druck in ihre standardmäßigen Fertigungsabläufe integrieren und für ihre Arbeitskräfte nutzbar machen können, ohne dass diese über eine umfassende Spezialisierung wie einen Doktortitel in additiver Fertigung verfügen müssen", erläutert Renette Youssef, Velo3D Chief Marketing Officer. "Im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt der Veranstaltungsreihe, die nur in einigen Ländern in Europa und Asien angeboten wurden, darauf, Kunden und Interessenten über die neuesten Fortschritte in der additiven Fertigung von Metallteilen zu informieren. Aufgrund des Interesses und des Erfolgs dieser Reihe haben wir die Anzahl der Veranstaltungen außerhalb der USA erweitert, um noch mehr Ingenieuren in weiteren Branchen zu zeigen, wie reproduzierbare, vorhersehbare Ergebnisse für die Skalierbarkeit erzielt werden können."

Bei den Workshops handelt es sich um halbtägige Veranstaltungen, in denen Ingenieure anhand von Präsentationen und Praxisbeispielen von Unternehmen, die die Technologie zur Herstellung ihrer anspruchsvollsten Designs einsetzen, über die neuesten Fortschritte in der additiven Fertigung von Metallteilen informiert werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich für die Teilnahme online anmelden. Die Termine und Veranstaltungsorte der "Proof is in the Printing"-Tour in Europa und Asien lauten wie folgt:

Augsburg: 3. Mai 2023

Midlands, Vereinigtes Königreich: 16. Mai 2023

Stavanger, Norwegen: 24. Mai 2023

Toulouse, Frankreich: 1. Juni 2023

Tokio, Japan: Juni 2023

Busan, Korea: Juni 2023

Augsburg: 26. September 2023

Bern, Schweiz: September 2023

In den vergangenen zwei Jahren hat Velo3D seine Präsenz in Asien und Europa stetig ausgebaut. Im Juni 2022 eröffnete das Unternehmen sein europäisches Technologiezentrum in Augsburg. Die Expansion in diese neuen Regionen hat es Velo3D ermöglicht, das wachsende Interesse an seiner vollständig integrierten Lösung für die additive Fertigung von Metallteilen zu nutzen, die Software, Hardware und die zugrundeliegenden Fertigungsprozesse kombiniert, um den 3D-Druck komplexer, leistungsstarker Teile zu vereinfachen.

Zusätzlich zu den Veranstaltungen in Asien und Europa wird das Velo3D-Team auch acht Städte in den USA besuchen. Ingenieure, die an einer der Veranstaltungen auf der Tour teilnehmen möchten, können sich unter velo3d.com/roadshows anmelden oder eine E-Mail an info@velo3d.com senden.

Über Velo3D:

Velo3D ist ein Anbieter von Technologie für den Metall-3D-Druck. Der 3D-Druck auch als additive Fertigung (englisch: Additive Manufacturing, AM) bezeichnet verbessert die Herstellung hochwertiger Metallteile auf einzigartige Weise. Die bisherigen Verfahren der metallbasierten additiven Fertigung sind seit ihrer Erfindung vor fast 30 Jahren großen Einschränkungen unterworfen. Daher wurde die Technologie nicht auf breiter Basis für die Herstellung wertvoller und kritischer Teile, sondern nur in speziellen Nischen verwendet, in denen die Einschränkungen akzeptabel waren.

Velo3D hat diese Einschränkungen überwunden, sodass Ingenieure die gewünschten Teile konstruieren und drucken können. Die Lösung des Unternehmens bietet Designfreiheit in großem Umfang und ermöglicht Kunden aus den Bereichen Raumfahrt, Luftfahrt, Stromerzeugung, Energie und Halbleiter die innovative Gestaltung der Zukunft ihrer jeweiligen Branche. Mit Velo3D können diese Kunden jetzt komplexe und/oder kritische Metallteile herstellen, deren Produktion zuvor unmöglich war. Die vollständig integrierte Lösung umfasst die Flow-Software für die Druckvorbereitung, einen Drucker der Sapphire-Familie und das Assure-System für die Qualitätskontrolle, die alle auf dem Fertigungsprozess Intelligent Fusion von Velo3D basieren. Das Unternehmen hat das erste Sapphire-System im Jahr 2018 ausgeliefert und bei strategischen Projekten mit innovativen Unternehmen wie SpaceX, Honeywell, Honda, Chromalloy und Lam Research zusammengearbeitet. Velo3D wurde in die Fast Company-Liste der innovativsten Unternehmen 2023 aufgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter Velo3D.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn oder Twitter.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1996. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können sich von seinen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen unterscheiden. Daher sollten Sie sich nicht auf das Eintreten dieser zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Begriffe wie "erwarten", "schätzen", "prognostizieren", "budgetieren", "vorausplanen", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Begriffe sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem die Ziele des Unternehmens für 2023 und andere Erwartungen, Hoffnungen, Überzeugungen, Absichten und Strategien des Unternehmens für die Zukunft. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse sich wesentlich von den erwarteten Ergebnissen unterscheiden. Sie sollten die Risiken und Ungewissheiten, die in den vom Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereichten Dokumenten beschrieben sind, sorgfältig berücksichtigen. In diesen Unterlagen werden andere wichtige Risiken und Ungewissheiten genannt, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und lassen sich kaum vorhersagen. Das Unternehmen warnt davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen einschließlich Prognosen zu verlassen, da diese sich nur auf das Datum beziehen, an dem sie getätigt wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um geänderte Erwartungen oder geänderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen eine solche Aussage beruht, zum Ausdruck zu bringen.

