NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag nach schwachen Konjunkturdaten aus den USA gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte im frühen Handel um 0,42 Prozent auf 114,67 Punkte zu. Die Rendite von zehnjährigen Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 3,54 Prozent.

Zum Handelsauftakt am US-Rentenmarkt sorgten enttäuschende Konjunkturdaten für eine stärkere Nachfrage nach den Festverzinslichen. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut gestiegen. Der Zuwachs der Hilfsanträge fiel zudem stärker aus als am Markt erwartet worden war.

Darüber hinaus hat sich das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia im April deutlich eingetrübt. Der Indikator für die Industrie (Philly-Fed-Index) fiel auf minus 31,3 Zähler und damit auf den tiefsten Stand seit den Anfangszeiten der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020./jkr/bgf/nas