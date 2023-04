DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 21. April (vorläufige Fassung)

=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Produktionsbericht 9 Monate 01:45 US/Fed-Philadelphia-Präsident Harker (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Samuel Zell and Robert Lurie, Real Estate Center, Spring Members' Meeting 03:00 DE/Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Beginn des bundesweiten Streiks von Beschäftigten bei der Deutschen Bahn und weiteren rund 50 Bus- und Bahn-Unternehmen (bis 13:00) *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 1Q *** 07:00 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) 08:00 DE/Va-Q-Tec AG, ausführliches Jahresergebnis *** 09:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Vortrag bei Catedra de Economía y Sociedad 09:00 DE/Bundestag, Plenum, u.a. zu Digitalisierung der Energiewende *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 53,9 zuvor: 53,9 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 48,0 zuvor: 47,3 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,6 zuvor: 52,6 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 45,6 zuvor: 44,7 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 54,6 zuvor: 55,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 48,0 zuvor: 47,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,0 zuvor: 54,1 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 52,6 zuvor: 52,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 48,3 zuvor: 47,9 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Auslieferungen Konzern März und 1Q *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (1. Veröffentlichung) 2022 *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 4Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 4Q 11:30 DE/Regierungs-PK *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 51,5 zuvor: 52,6 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,2 22:35 US/Fed-Gouverneurin Cook (stimmberechtigt im FOMC), Carroll Round Keynote Speech - DE/FDP, Bundesparteitag (bis 23.4), Berlin - DE/Verdi, Streik von Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg, Köln/Bonn, Stuttgart - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktien- und Indexoptionen - EU/Ratingüberprüfung für Baden-Württemberg (S&P); Deutschland (Fitch); Türkei (S&P); Zypern (Moody's); Albanien (Moody's); Serbien (S&P); Slowenien (Moody's); ===

