Bed Bath & Beyond (BBBY) bereitet sich darauf vor, noch an diesem Wochenende Konkurs anzumelden. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die Aktien des Unternehmens fielen nach dem Bericht des Wall Street Journal im nachbörslichen Handel um fast 23 Prozent auf 38 Cent. Seit der US-Einzelhändler im Januar mitgeteilt hat, dass es Optionen wie den Konkurs prüfe, ist die Aktie um 86 Prozent gefallen.

Das in New Jersey ansässige Unternehmen hat in den vergangenen Jahren einen massiven Nachfrageeinbruch verzeichnet. Die Merchandising-Strategie, mehr Produkte mit Eigenmarken zu verkaufen, ist gescheitert.

Auch Bloomberg berichtet, dass BBBY Gespräche mit Beratern und Kreditgebern führe, um einen potenziellen Insolvenzantrag zu stellen. Laut dem Bericht prüfe das Unternehmen auch Finanzierungsmöglichkeiten, um sich während des Konkurses zu finanzieren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion