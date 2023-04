DJ Conti-CEO: Halten an Mittelfristzielen fest, schärfen Kostenfokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer Continental blickt zuversichtlich auf das laufende Gesamtjahr und hält sowohl an seinen Zielen für 2023 als auch am Mittelfristausblick fest. "Zwar erwarten wir auch 2023 höhere Belastungen", sagte Conti-CEO Nikolai Setzer laut Redetext für die Hauptversammlung. Die weltweite Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen werde sich aber weiter erholen. "Um 2 bis 4 Prozent. Insbesondere in unseren Kernmärkten Europa und Nordamerika produzieren die Hersteller wieder mehr Autos", bekräftigte der Manager die Erwartungen.

Das bedeute zwar noch nicht Rückenwind. "Aber doch: weniger Gegenwind", ergänzte Setzer. 2023 soll der Konzernumsatz - wie geplant - auf rund 42 Milliarden bis 45 Milliarden von 39,4 Milliarden Euro im Vorjahr steigen. Die bereinigte EBIT-Marge soll sich auf etwa 5,5 bis 6,5 von 5,0 Prozent verbessern.

Bei den Kosten will der Konzern den Fokus nach den Worten des Konzernchefs für das nächste Woche Donnerstag stattfindende Aktionärstreffen "schärfen" - damit die Profitabilität "kontinuierlich steigt". Im Zuge des Strukturprogramms "Transformation 2019 - 2029" sollen ab 2024 jährlich mehr als 850 Millionen Euro brutto eingespart werden.

Mittelfristig will der Konzern aus Hannover wieder eine bereinigte EBIT-Marge zwischen rund 8 und 11 Prozent erreichen, versprach Setzer den Aktionären. In den vergangenen Jahren war die Rendite wegen hoher Sonderbelastungen, Abschreibungen und eines teils widrigen Branchenumfelds stetig abgerutscht. Im Jahr 2015 hatte Conti noch eine bereinigte EBIT-Marge von gut 11 Prozent erzielt.

