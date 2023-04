Die US-Börsen starten am Donnerstag mit leichten Verlusten. 30 Minuten vor dem Handelsstart gibt der Dow Jones 0,5 Prozent im Wert nach, der technologielastige Nasdaq verliert 0,9 Prozent. Schwache Q1-Zahlen des E-Autobauers Tesla lasten auf der Stimmung der Investoren, die das Papier um 9 Prozent in den Keller schicken. Druck kommt unter anderem vom Telekomriesen AT&T, dessen Aktien nach schwächeren Daten zum freien Cashflow 5 Prozent an Wert verlieren. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...