London (ots/PRNewswire) -Die neue Integration startet eine strategische Partnerschaft zur Sicherung moderner Cloud-Infrastrukturen, Anwendungen und InnovationenNoname Security (https://nonamesecurity.com/), der führende Anbieter von umfassender und proaktiver API-Sicherheit, gab heute seine Partnerschaft mit Wiz (https://www.wiz.io/) bekannt, der führenden Cloud-Sicherheitsplattform und dem weltweit am schnellsten wachsenden Softwareunternehmen, um Kunden bei der Verbesserung ihrer Absicherung zu unterstützen, indem sie vollständige Transparenz, Kontext und Kontrolle der Infrastruktur ermöglichen, die geschäftskritische und hochsensible APIs hostet, um Risiken zu minimieren und zu beseitigen.Laut der Battery Venture-Studie "State of Cloud Software Spending" vom März 2023 (https://www.battery.com/wp-content/uploads/2023/03/Battery-Ventures-State-of-Cloud-Software-Spending-Report-March-2023.pdf) sind Investitionen in Cloud-Infrastruktur, Data Warehouse und Unternehmenssicherheit die wichtigsten Ausgabenprioritäten für CXOs im Jahr 2023, dicht gefolgt von der Automatisierung, deren Priorität von Q3 2022 auf Q1 2023 deutlich gestiegen ist. Mit dem Anstieg der Investitionen in die Sicherheit und Automatisierung von Unternehmen steigt auch die Abhängigkeit von APIs, die moderne Anwendungen antreiben und das Bindegewebe bilden, das die digitalisierte Welt zusammenhält.Noname's API Security Platform (https://nonamesecurity.com/) ist eine moderne und flexible Lösung, die alle wichtigen Funktionen der API-Sicherheit in einer Plattform zusammenfasst. Die Cloud-Sicherheitsplattform von Wiz (https://www.wiz.io/product) lässt sich innerhalb von Minuten verbinden, um die gesamte Cloud-Umgebung ohne Agenten zu scannen, findet toxische Kombinationen, die ein echtes Risiko darstellen, und liefert eine genaue Risikopriorisierung. Noname Security sammelt und verarbeitet die Ergebnisse von Wiz und zeigt sie auf der Noname-Plattform an, um den Kunden einen möglichst umfassenden Überblick über die APIs eines Unternehmens zu geben. Gemeinsam ermöglichen Noname Security und Wiz vollständige Transparenz, Kontext und Kontrolle der Infrastruktur, die geschäftskritische und hochsensible APIs hostet, um Risiken zu minimieren und zu beseitigen."Während APIs Geschäfte ermöglichen, erfordern sie eine ordnungsgemäße Erstellung, Bereitstellung und Wartung, um praktikable Sicherheit zu gewährleisten", sagte Aner Morag, Vizepräsident für Technologie bei Noname Security. "Wiz ist ein klarer Marktführer im Bereich der Cloud-Sicherheit und das am schnellsten wachsende Softwareunternehmen aller Zeiten, was auf den Erfolg des Unternehmens beim Schutz und der Betreuung von Hunderten von weltweit führenden Unternehmen zurückzuführen ist. Wir sind stolz darauf, mit ihrem Team zusammenzuarbeiten, um Kunden Transparenz und Intelligenz in ihrem API-Ökosystem zu bieten, damit sie sichere APIs über den gesamten Lebenszyklus hinweg finden, erstellen und pflegen können."Durch diese Partnerschaft werden die Kunden von Wiz und Noname Security in der Lage sein:Proaktiv Verbesserungen der Sicherheitslage vorzunehmen- Das Gesamtbild zu sehen - Geschäftskritische Infrastrukturen und APIs mühelos erkennen.- Das Situationsbewusstsein zu erhöhen - Sie erhalten einen vollständigen Einblick in die Interaktionen zwischen API und Infrastruktur.- Toxische Kombinationen von realen Risiken und Angriffswegen zu identifizieren - Kunden, die Wiz und Noname verwenden, erhalten mehr Kontext über ihre APIs und die Infrastrukturkomponenten, mit denen sie interagieren.- Erkenntnisse in die Tat umzusetzen - Mit den benutzerdefinierten Workflows von Noname können Sie Infrastrukturerkenntnisse von Wiz nutzen und Probleme beheben, bevor sie ausgenutzt werden.Schwachstellen schneller zu finden und zu beheben- Schnelle Integration - Einfache Verbindung mit Wiz, um noch mehr Kontext zu sehen.- Risiken zu priorisieren - Priorisieren Sie die Risiken genau, um die Datenabschöpfung zu verhindern.- Tiefergehende Untersuchung - Analysieren Sie das Verhalten von Angreifern, identifizieren Sie Angriffspfade und konzentrieren Sie sich auf Abhilfemaßnahmen.- Sofortiges, automatisches Handeln - Integrationen in den Rest Ihrer Infrastruktur für automatische Abhilfemaßnahmen, einschließlich der Aktualisierung von WAF-Richtlinien, der Erstellung von Tickets und der Kennzeichnung von Problemen für zusätzliche Untersuchungen.Konformität sicherzustellen- APIs zu überwachen - Bleiben Sie konform mit Branchenstandards, Datenschutzgesetzen und anderen Anforderungen, einschließlich PCI-DSS, GDPR, CCPA, HIPAA und anderen.- Sensible Daten mit Datenklassifizierung zu identifizieren - Verstehen, welche APIs sensible Daten verarbeiten und mit welchen Infrastrukturkomponenten sie verbunden sind.- Datenansässigkeit - Überwachung der Datenansässigkeit, damit sensible Daten im Land bleiben- Durchsetzung von Richtlinien - Erstellen Sie benutzerdefinierte Richtlinien, um die kontinuierliche Einhaltung von sich ändernden Regeln, Vorschriften und Anforderungen zu gewährleisten."Gemeinsam bieten Noname Security und Wiz Sicherheits-, Anwendungs- und Cloud-Technologie-Teams einen vollständigen Einblick in ihr gesamtes API-Ökosystem, um Vertraulichkeit, Integrität, Kontext und Verfügbarkeit zu gewährleisten und gleichzeitig die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Betriebszeit von Anwendungen zu erhöhen", so Oron Noah, Direktor des Produktmanagements bei Wiz. "Wir sind stolz darauf, die Cloud Native Application Protection Platform von Wiz mit der API-Sicherheitsplattform von Noname Security zu kombinieren, um unseren Kunden eine vollständige Abdeckung von Cyber-Risiken zu bieten."Die Noname API-Sicherheitsplattform ist die einzige Lösung, die den gesamten API-Sicherheitslebenszyklus abdeckt, von der Erkennung (https://nonamesecurity.com/recon) über das Lagemanagement (https://nonamesecurity.com/posture-management),den Laufzeitschutz (https://nonamesecurity.com/runtime-protection) und das Testen (https://nonamesecurity.com/active-testing). Es erhöht die Effektivität von Sicherheitsteams, indem es ihnen das einfachste, schnellste und flexibelste Tool zum Schutz ihrer APIs an die Hand gibt. Mit Noname können Sicherheitsteams eingehende Untersuchungen potenzieller Schwachstellen durchführen, Probleme auf der Grundlage verwertbarer Informationen beheben, Angriffe stoppen und Prozesse in jedem Schritt optimieren.Um mehr über Noname's API Security Platform zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://nonamesecurity.com/.Informationen zu Noname SecurityNoname Security ist das einzige Unternehmen, das einen vollständigen, proaktiven Ansatz für API-Sicherheit verfolgt. Noname arbeitet mit 20 % der Fortune 500-Unternehmen zusammen und deckt den gesamten Bereich der API-Sicherheit ab - Erkennung, Lagemanagement, Laufzeitschutz und API-Sicherheitstests. Noname Security ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley, Kalifornien sowie Büros in Tel Aviv und Amsterdam.Informationen zu WizWiz sichert alles, was Unternehmen in der Cloud aufbauen und betreiben. Wiz wurde 2020 gegründet und ist das am schnellsten wachsende Softwareunternehmen der Welt, das innerhalb von 18 Monaten von 1 Mio. $ auf 100 Mio. $ ARR angewachsen ist. Wiz ermöglicht es Hunderten von Unternehmen weltweit, darunter 35 Prozent der Fortune 100-Unternehmen, kritische Risiken in Cloud-Umgebungen schnell zu erkennen und zu beseitigen. Zu den Kunden gehören unter anderem Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman & Wakefield, DocuSign, Plaid und Agoda. Wiz wird von Sequoia, Index Ventures, Insight Partners, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks, Lightspeed und Aglaé gefördert. Besuchen Sie https://www.wiz.io/, um weitere Informationen zu erhalten.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/noname-security-arbeitet-mit-der-fastest-growing-software-company-wiz-zusammen-um-cloud-apis-zu-sichern-und-die-cyber-resilienz-zu-erhohen-301802847.htmlPressekontakt:Jim Pople; C8 Consulting für Noname; nonamesecurity@c8consulting.co.uk; +44 (0) 7955 030 191Original-Content von: Noname Security, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162946/5490614