Die kanadische staatliche Gesellschaft investiert in die globale Expansion des Startups

Heute gab Certn, ein führender Anbieter von Online-Hintergrundüberprüfungen und Identitätskontrollen, bekannt, dass das Unternehmen eine zusätzliche Serie-B-Finanzierung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar erhalten hat, von denen über 29,5 Millionen US-Dollar von Export Development Canada (EDC) stammen. Bis heute hat Certn über 114 Millionen US-Dollar an Risikokapital aufgebracht, von denen 80 Millionen US-Dollar aus der jüngsten Serie-B-Runde stammen. Diese zusätzliche Finanzierung hilft Certn, das vor einem Jahr das in Großbritannien ansässige Unternehmen Credence Background Screening übernommen hat, seine revolutionäre Background-Check-Technologie auf den EMEA-Märkten auszubauen.

Diese zusätzliche Runde folgt auf eine Periode des Rekordumsatzwachstums in Höhe von 14533 von 2018 bis 2022 was Certn laut dem Technology Fast 50-Programm von Deloitte Canada zum am zweitschnellsten wachsenden kanadischen Unternehmen macht.

EDC, Kanadas Exportkreditagentur, hilft kanadischen Unternehmen seit Jahrzehnten, neue Märkte zu erschließen, finanzielle Risiken zu verringern und ihr Geschäft auszubauen. Sie schließt sich anderen Investoren der Serie B an, darunter B Capital, ein strategischer Partner der Boston Consulting Group, Bank of Montreal, Gaingels, Covalent Ventures, Tribe, Inovia Capital, Telstra Ventures, Scribble und Moxxie Ventures.

Michael Whittington, Geschäftsführer von Credence, dem Unternehmen von Certn in der EMEA-Region, sagte: "Wir sind dankbar für die Unterstützung von EDC und wollen unser Produktangebot in neuen Regionen wie dem Nahen Osten erweitern." Doug Beavis, Sales and Commercial Director, EMEA fügte hinzu: "Wir sind bereit, neue Probleme zu lösen, und diese Finanzierung hilft uns, neuen Kunden, z. B. aus dem Gesundheitswesen, der Gig-Economy, den Finanzdienstleistungen und der Reisebranche, durch nahtlose Hintergrundüberprüfungen und sofortige Identitätskontrolle den Zugang zu mehr Möglichkeiten zu ermöglichen."

Guillermo Freire, Senior Vice-President Mid-Market von EDC, sagte: "Wir freuen uns über diese strategische Partnerschaft mit Certn. Die Art und Weise, wie das Unternehmen den Background-Check mit seiner Online-Plattform und seinen schnellen, mobilfähigen Prozessen grundlegend verändert hat, bietet enorme Chancen auf dem globalen Markt." Freire fügte hinzu: "Ihr innovativer Ansatz zur Problemlösung für ihre Kunden in Verbindung mit ihrem hohen Wachstumspotenzial auf den internationalen Märkten ist der Grund, warum EDC diese wichtige Verpflichtung eingeht, um das beeindruckende Wachstum von Certn zu fördern und zu unterstützen."

Diese Expansion folgt auf die Übernahme von InterCheck in Australien und Credence in Großbritannien sowie auf Partnerschaften mit britischen Unternehmen wie DabApps und Screenloop durch Certn. Certn bietet internationale und nationale Hintergrundprüfungen und Identitätskontrollen für Arbeitgeber und die Einhaltung von Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML).

Eine der Prioritäten von EDC ist die Unterstützung mittelständischer Unternehmen. EDC setzt sich für den Aufbau strategischer Beziehungen mit wachstumsstarken mittelständischen Unternehmen wie Certn ein, die strategisch für ein beschleunigtes Exportwachstum positioniert sind. Im Jahr 2022 unterstützte EDC über 3.600 kanadische mittelständische Unternehmen, um ihr internationales Wachstum zu beschleunigen und ihre globale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Über Certn

Certn bietet bessere und schnellere Erfahrungen für alle. Certn revolutioniert den Background-Check mit der am einfachsten zu bedienenden Online-Plattform, einem 24/7-Kundensupport und schnellen und rechtskonformen Ergebnissen aus globalen Datenbanken. Warum warten? Certn genießt das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden und hilft Unternehmen dabei, schneller Einstellungen vorzunehmen und Risiken zu managen und das alles mit einem Benutzererlebnis, das ihnen hilft, sich von anderen abzuheben. Erfahren Sie mehr unter certn.co.

Über Export Development Canada

Export Development Canada (EDC) ist eine staatliche Finanzgesellschaft, die kanadischen Unternehmen dabei hilft, im In- und Ausland erfolgreich zu sein. EDC verfügt über die Finanzprodukte und das Wissen, das kanadische Unternehmen benötigen, um neue Märkte zu erschließen, finanzielle Risiken zu verringern und ihr Geschäft auf dem Weg vom lokalen zum globalen Markt auszubauen. Gemeinsam bauen EDC und kanadische Unternehmen eine wohlhabendere, stärkere und nachhaltigere Wirtschaft für alle Kanadier auf.

