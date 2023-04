Attraktive Aktien-Chancen aus der zweiten Reihe: https://bit.ly/3LehOVU Jetzt die smallCAP Champions kennenlernen! Der DAX könnte seinen Bull Run noch eine Weile fortsetzen, glaubt Robert Halver, Kapitalmarktstratege der Baader Bank. Der Experte traut dem deutschen Leitindex in diesem Jahr den Sprung über die Marke von 16.000 Punkten und sogar ein neues Allzeithoch zu. Obwohl er für den Wirtschaftsstandort Deutschland deutlich weniger euphorisch gestimmt ist, glaubt Halver an das Potenzial der Unternehmen. Viele Lieferengpässe lösen sich auf und die Wiedereröffnung Chinas sei im vollen Gang. Anlegern empfiehlt er, in Schwächephasen nachzukaufen und Sparpläne unbedingt laufen zu lassen. Für welche Branchen er aktuell besonders bullish ist und wieso Tech-Aktien sein "nachhaltiger Favorit" bleiben: Jetzt Video ansehen und mehr erfahren.