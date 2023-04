Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking österreich DE000LS9BHW2: --0.41% vs. last gabb, +4.39% ytd, +68.90% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 111.656 Euro , ein Plus von 1016,56 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Heute habe ich die Position bei KapschTrafficCom halbiert, das Unternehmen hatte für das laufende Geschäft gewarnt. Ich werde aber keine Scheu haben, auf tieferem Niveau rasch wieder reinzugehen, da ich an die Story und vor allem an die oft kommunizierte Schadenersatz-Chance glaube. Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...