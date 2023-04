Am Donnerstag hat das Warten ein Ende: Amazon wird nachbörslich seine Zahlen für das erste Quartal vorlegen und die Prognose für die kommenden Monate abgeben. Auch wenn die Umsatzaussichten für den Konzern eingetrübt seien, ändert sich an der Einschätzung der Bank of America nichts: "Wir mögen die Amazon-Aktie."Für ein Investment in Amazon spricht laut den Experten unter anderem Anteilsgewinne im Einzelhandel. "Zudem sehen wir eine große Cloud-Chance. Das macht die Aktie attraktiv - und sie gefällt ...

