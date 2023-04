APA ots news: Stellantis mit eFuel-Tests an 28 Motorenfamilien zur Unterstützung der Dekarbonisierung der bestehenden Verbrenner-Fahrzeugflotte

CO2-Reduzierung bis zu 90% möglich - Einsparungspotential von bis zu 400 Mio To. CO2 bis 2050 - Festhalten am Bekenntnis 2030 in Europa ausschließlich battterieelektrische PKW zu verkaufen



* Während Stellantis am Bekenntnis festhält, bis 2030[1] in Europa zu 100% batterieelektrische PKW zu verkaufen, testet das Unternehmen parallel die Verwendbarkeit von eFuels bei Fahrzeugen, die seit 2014 (Euro 6) in Europa hergestellt wurden, um die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen weiter zu unterstützen.

* 28 Motorfamilien werden auf ihre eFuel-Tauglichkeit geprüft, was eine Reduzierung der CO2-Emissionen um bis zu 90% ermöglichen würde. * Die Lösung könnte auf bis zu 28 Millionen Stellantis-Fahrzeuge angewendet werden und hätte das Potenzial, europaweit zwischen 2025 und 2050 bis zu 400 Millionen Tonnen CO2 einzusparen. * Stellantis bestätigt das ehrgeizige Ziel, bis 2038 Netto-Null-CO2-Emissionen zu erreichen - wie im Strategieplan Dare Forward 2030 dargelegt. Siehe:

[https://www.stellantis.com/en/company/dare-forward-2030] (https://www.stellantis.com/en/company/dare-forward-2030)

Amsterdam, 20. April 2023 - Stellantis hat heute abschließende Tests von eFuels an 28 Motorenfamilien bestätigt, um das Potenzial zur Reduzierung der CO2-Emissionen der 28 Millionen Stellantis-Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren (ICE), die seit 2014 (Euro 6) in Europa gebaut wurden, schneller zu heben. Gleichzeitig bestätigt das Unternehmen das Ziel, bis zum Ende des Jahrzehnts in der Region ausschließlich rein elektrische Personenkraftwagen (BEV) zu verkaufen.



eFuels sind synthetische Ersatzkraftstoffe, die aus abgeschiedenem atmosphärischem CO2 und erneuerbaren Energien hergestellt werden und Teil des Instrumentariums zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und zur Bekämpfung des Klimawandels sind.



Die flächendeckende Einführung von eFuels würde Kundinnen und Kunden mit Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren eine ebenso einfache wie erschwingliche Option zur Dekarbonisierung ihrer Fahrzeuge bieten. Und das, ohne dass diese ihre Fahrzeuge ersetzen, das Kraftstoffsystem ihrer Motoren aufrüsten oder den Aufbau eines neuen Infrastrukturnetzes abwarten müssten.



Stellantis CEO Carlos TAVARES dazu: "Wir verstärken unsere Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung, indem wir kohlenstoffneutrale Kraftstoffe als ergänzende Lösung zu unserem ganzheitlichen Dekarbonisierungsansatz testen. Während wir an unserer ambitionierten Elektrifizierungsstrategie festhalten, müssen wir auch intelligente Alternativen finden, um die CO2-Emissionen der 1,3 Milliarden auf der Straße befindlichen Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotoren zu reduzieren. Indem wir daran arbeiten, sicherzustellen, dass unsere Stellantis-Motoren eFuels-freundlich' sind, wollen wir unseren Kundinnen und Kunden ein weiteres Instrument im Kampf gegen die Erderwärmung an die Hand geben, das eine quasi unmittelbare Wirkung haben kann. Es handelt sich hierbei um eine der Maßnahmen, die wir im Einklang mit unserem Bekenntnis ergreifen, bis 2038 CO2-neutral zu sein."



Stellantis testet und validiert 28 Motorenfamilien, die von 2014 bis 2029 sowohl als Benzin- als auch als Dieselmotoren gebaut werden beziehungsweise wurden. Das umfassende Validierungsprotokoll umfasst Tests zu Auspuffemissionen, Startfähigkeit, Motorleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Ölverdünnung, Kraftstofftank, Kraftstoffleitungen und Filter, um nur einige zu nennen. Die Verwendung von eFuels in den bis zu 28 Millionen Fahrzeugen der Stellantis-Flotte hat das Potenzial, von 2025 bis 2050 europaweit bis zu 400 Millionen Tonnen CO2 zu reduzieren.



Die Produktion von eFuels ist eine Gelegenheit, die

Energiesouveränität neu zu definieren, indem die Landkarte der Energieversorgung auf der Grundlage der Verfügbarkeit von erneuerbarer Energie aus Wind und Sonne und nicht auf Grundlage der derzeitigen Standorte für die Förderung fossiler Brennstoffe neu definiert wird.



Stellantis investiert bis 2025 mehr als 30 Milliarden Euro in die Elektrifizierung und Software, um batteriebetriebene Elektrofahrzeuge zu entwickeln, die den Anforderungen der Kundinnen und Kunden entsprechen. Das Unternehmen untersucht zudem ergänzende Lösungen, um die Bemühungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen voranzutreiben und seiner Verpflichtung nachzukommen, saubere, sichere und erschwingliche Mobilitätslösungen für die gesamte Gesellschaft anzubieten.



Der langfristige Strategieplan des Unternehmens [Dare Forward 2030] (https://www.ots.at/redirect/stellantis4) sieht umfassende Emissionssenkungen vor. So sollen die CO2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2021 halbiert und bis 2038 Netto-Null-CO2-Emission erreicht werden. Die verbleibenden Emissionen im einstelligen Prozentbereich werden kompensiert.



Die zentralen Ziele von Dare Forward 2030 sehen außerdem vor, dass bis zum Ende des Jahrzehnts 100% der PKW-Verkäufe in Europa und 50% der Verkäufe von PKW und leichten Nutzfahrzeugen in den Vereinigten Staaten Elektrofahrzeuge (BEV) sein sollen. Des Weiteren wird angestrebt, den Nettoumsatz bis 2030 (gegenüber 2021) zu verdoppeln und während des gesamten Jahrzehnts eine zweistellige bereinigte operative Gewinnmarge zu erzielen. Ein weiteres Ziel ist, bis 2030 in jedem Markt die Nummer eins bei Kundenzufriedenheit für Produkte und Dienstleistungen zu werden.



[Stellantis Strategieplan DareForward 2030]

(https://www.stellantis.com/en/company/dare-forward-2030)

FORWARD-LOOKING STATEMENT ab Seite 4 im PDF zum Download.

Über Stellantis



Stellantis N.V. (NYSE: STLA / Euronext Milan: STLAM / Euronext Paris: STLAP) ist einer der weltweit führenden Automobilkonzerne und ein Mobilitätsanbieter. Unsere traditionsreichen, ikonischen Marken verkörpern die Leidenschaft ihrer visionären Gründer und der Kundinnen und Kunden von heute in ihren innovativen Produkten und Dienstleistungen, darunter Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move und Leasys. Angetrieben von unserer Vielfalt gestalten wir die Mobilität von morgen - mit dem Ziel, nicht das größte, sondern das großartigste nachhaltige

Mobility-Tech-Unternehmen zu werden und gleichzeitig einen Mehrwert zu schaffen für alle Stakeholder und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.stellantis.com

* * *



[1] [https://www.stellantis.com/en/company/dare-forward-2030] (https://www.stellantis.com/en/company/dare-forward-2030) und [https://www.ots.at/redirect/media.stellantis1]

(https://www.ots.at/redirect/media.stellantis1)



