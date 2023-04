Die FPT Corporation (FPT) hat auf ihrer Jahreshauptversammlung 2023 die geschäftliche Ausrichtung für die Jahre ab 2023 bekannt gegeben. Das Unternehmen verwies insbesondere auf seine Strategie zum Aufbau einer besseren Zukunft durch technologische Innovationen.

Die Strategie mit dem Titel "Digital Conglomerate 5.0" zielt darauf ab, eine bessere Zukunft für die Menschen, für Unternehmen Erfolg und für die Nation Wohlstand zu schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, plant FPT, bis 2035 eine Million Mitarbeiter zu beschäftigen, die sich der Beschleunigung der nationalen und globalen digitalen Transformation widmen und dabei fundiertes Wissen und detaillierte Einblicke über verschiedene Branchen und geografische Märkte nutzen. Die besten und praktischsten Produkte, Dienstleistungen und Angebote werden durch ein digitales Konglomerat bereitgestellt, das durch KI-gestützte Lösungen und integrierte, verknüpfte Daten im gesamten Ökosystem und Partnernetzwerk von FPT unterstützt wird. Diese ermöglichen es, jeden Endanwender vollständig zu identifizieren, an jedem Kontaktpunkt zu bedienen und bequem über unterschiedliche Kanäle zu kommunizieren.

"Im 35.Jahr seiner Unternehmensgeschichte wird FPT die einzigartige Gelegenheit nutzen, sich als Vorreiter auf der globalen Bühne der digitalen Transformation zu positionieren", so Truong Gia Binh, Vorstandsvorsitzender von FPT.

"In der Vergangenheit konzentrierte sich die digitale Transformation auf die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Heute heben wir sie auf die nächste Stufe, indem wir das gesamte Ökosystem optimieren und die Kontaktpunkte von Bürgern, Behörden und Unternehmen automatisieren. FPT wird bei der Gestaltung einer besseren Zukunft für Millionen von Endkunden eine Vorreiterrolle einnehmen", so Truong Gia Binh weiter.

Trotz der zu erwartenden Verlangsamung des Weltwirtschaftswachstums meldete FPT, dass das Unternehmen im Jahr 2023 einen Anstieg des Umsatzes um 18,8 Prozent und des Gewinns vor Steuern um 18,2 Prozent erwartet, da es jetzt weltweit einen größeren und vielfältigeren Kundenstamm unterstützt. Die FPT- Tochtergesellschaft FPT Software ein weltweit führender Anbieter von Technologie und IT-Dienstleistungen trägt wesentlich zu diesem nachhaltigen Wachstum bei.

Mit seinen Stärken in den Bereichen Geschwindigkeit und Skalierbarkeit beschleunigt FPT Software sein Wachstum als einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich der digitalen Transformation und schafft Mehrwert für Kunden und Partner auf der ganzen Welt. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte, Plattformen und Lösungen getätigt, die auf Schlüsseltechnologien wie KI, Blockchain, Cloud, Big Data, Hyperautomatisierung, IoT und anderen mehr basieren. Gleichzeitig hat es seine globale Präsenz ausgebaut. FPT Software hat vor Kurzem eine M&A-Transaktion mit Intertec abgeschlossen, um seine Lieferkapazitäten auf dem amerikanischen Doppelkontinent weiter zu stärken.

Über die FPT Corporation

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie und IT-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Vietnam. FPT ist in drei Hauptgeschäftsfeldern aktiv: Technologie, Telekommunikation und Bildungswesen. In den mehr als dreißig Jahren seines Bestehens hat FPT kontinuierlich praktische, effektive Produkte für Millionen von Menschen und Zehntausende von Unternehmen und anderen Organisationen in aller Welt bereitgestellt und damit die Position Vietnams auf der globalen Technologielandkarte etabliert. Um mit den neuesten Markttrends und aufkommenden Technologien Schritt zu halten, hat FPT das Ökosystem "Made-by-FPT" bestehend aus Dienstleistungen, Produkten, Lösungen und Plattformen entwickelt, das Organisationen und Unternehmen nachhaltiges Wachstum ermöglicht und den Kunden unverwechselbare Angebote bereitstellt. Im Jahr 2022 erzielte FPT einen Gesamtumsatz von 1,87 Milliarden US-Dollar und beschäftigte mehr als 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter https://fpt.com.vn/en.

Über FPT Software

FPT Software, eine Tochtergesellschaft von der FPT Corporation, ist ein global operierender Anbieter von Technologie- und IT-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Vietnam, mit einem Umsatz von mehr als 803 Millionen US-Dollar und mehr als 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 27 Ländern. Als Pionier der digitalen Transformation bietet das Unternehmen erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen intelligente Fabriken, digitale Plattformen, RPA, KI, IoT, Enterprise Mobility, Cloud, AR/VR, Unternehmensanwendungen, Anwendungsdienste, Business Process Outsourcing usw. Das Unternehmen betreut mehr als 1000 Kunden in aller Welt, darunter 89 Fortune Global 500-Unternehmen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automotive, Banken und Finanzen, Logistik und Transport, Versorgungsunternehmen und viele mehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.fpt-software.com/.

