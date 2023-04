Was so manch ein Gaming-Fan noch in Kartons auf dem Dachboden hat, will Atari jetzt wieder aufpolieren: Das Unternehmen hat die Rechte an mehr als Hundert Retro-Spielen für Konsolen und PCs gekauft. Atari-Konsolen wecken in vielen Gamer:innen nostalgische Gefühle. Genau darauf setzt das US-amerikanische Gaming-Unternehmen mittlerweile, um neben Größen wie Nintendo, Microsoft und Co. sowie deren Neuerscheinungen bestehen zu können. Neu im Atari-Repertoire: über Hundert Spiele-Klassiker der Achtziger und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...