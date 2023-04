ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA von 8,40 auf 8,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ignacio Cerezo lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die solide Geschäftsentwicklung der spanischen Großbank in den vergangenen sechs bis neun Monaten. Die Bewertungslücke im europäischen Branchenvergleich sei inzwischen weitgehend geschlossen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / 17:12 / GMT



ISIN: ES0113211835