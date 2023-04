ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft auf "Neutral" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Das Gesamtwachstum der IT-Budgets für 2023 sei nach Januar-Daten ähnlich hoch wie in der vorherigen Umfrage gewesen, während die Ausgaben für Cloud und Software leicht gestiegen seien, was auf einen bescheidenen weiteren Zuwachs des Marktanteils hindeute, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu Softwareherstellern weltweit./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / 18:45 / GMT





ISIN: US5949181045