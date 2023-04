Wer sich als Anleger etwas regelmäßiger mit der Aktie von Mensch und Maschine (MuM) beschäftigt, kennt die Dividenden-Auswertung des Anbieters von leistungsstarker Konstruktionssoftware mit Sicherheit. Demnach pendelt die Notiz von MuM - die üblichen Börsenschwankungen inklusive - im Wesentlichen um eine anfängliche Dividendenrendite von rund 2 Prozent. Folglich sind es eher vorteilhafte Zeitpunkte für ein ... The post Mensch und Maschine: Gewohnt zielsicher appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...