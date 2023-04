Die Regierungsfraktionen und die Union stimmten für den im Ausschuss geänderten Gesetzentwurf. AfD und Linke votierten dagegen. Tibber kritisiert, dass der Smart-Meter-Rollout doch eher wieder auf die lange Bank geschoben wird, dass das Recht auf freiwilligen Einbau binnen vier Monaten erst ab 2025 greifen soll."Heute wird der Smart-Meter-Rollout gestartet", erklärte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Ingrid Nestle in ihrer Rede vor dem Bundestag. In zweiter und dritter Lesung ist am Mittag der im Ausschuss geänderte Gesetzentwurf "zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende" angenommen worden. ...

