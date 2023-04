NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 10. Mai anstehenden Quartalszahlen des Chemiekonzerns dürften die Erwartungen ein wenig übertreffen, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie passte ihre Schätzungen zudem an die Anfang April vollzogene Gründung des Gemeinschaftsunternehmens für Hochleistungs-Werkstoffe mit dem Finanzinvestor Advent an - dessen Aussichten und die Barmittelentwicklung dürften bei der Zahlenvorlage im Fokus stehen./gl/he



ISIN: DE0005470405