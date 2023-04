McCarthys Erfahrung und Netzwerk werden dazu beitragen, Biotech-Unternehmen im Frühstadium zu identifizieren, die nachhaltige Lösungen in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittel, Chemie und Materialien entwickeln

Die neu gewonnene Partnerin stärkt Sofinnovas kontinuierliche Expansion und Pionierrolle im Bereich Umweltwirkung durch Biotech-Investitionen

Sofinnova Partners Sofinnova Partners ("Sofinnova"), eine führende europäische Risikokapitalgesellschaft für Biowissenschaften mit Niederlassungen in Paris, London und Mailand, meldete die Ernennung von Mary McCarthy zur Partnerin bei Sofinnova Partners, um das wachsende Team Sofinnova Industrial Biotech Strategy zu verstärken. Sie wird ihre umfangreiche Erfahrung und ihr Netzwerk nutzen, um die vielversprechendsten Unternehmen in der Frühphase zu identifizieren, die biotechnologisch unterstützte nachhaltige Lösungen in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittel, Chemie und Materialien entwickeln. Der Bereich Sofinnova Industrial Biotech Strategy hat bisher 24 Investitionen getätigt und investiert derzeit aktiv aus seinem dritten Fonds mit einem Umfang von 175 Millionen Euro.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230420005099/de/

Mary McCarthy (Photo: Business Wire)

Bevor sie zu Sofinnova Partners kam, war Mary Partnerin bei Brightlands Venture Partners (BVP), wo sie als Fondsmanagerin des BVP Renewable Chemistry Fund fungierte und in verschiedenen Gremien saß. Mit mehr als 24 Jahren Erfahrung in der Chemie- und Materialbranche hat Mary verschiedene Funktionen in diesem Sektor ausgeübt: Sie war CEO eines Start-ups, das Materialien für die Kreislaufwirtschaft entwickelt, und arbeitete 15 Jahre lang bei SABIC, wo sie verschiedene Funktionen in den Bereichen FuE, HR, Change Management und Corporate Venturing innehatte.

Michael Krel, Partner von Sofinnova Partners, sagte: "Mary ist eine perfekte Ergänzung für unser Team, zumal sie über weitreichende Erfahrungen in der Venture-, Start-up- und Unternehmenswelt verfügt. Diese Ernennung ist ein weiterer Schritt in Richtung Wachstum unserer industriellen Biotech-Strategie. Damit unterstreichen wir unser Engagement bei der Identifizierung und Unterstützung von Unternehmen in der Frühphase, die das Potenzial haben, Innovationen mit starker Umweltwirkung zu entwickeln."

Joško Bobanovic, Partner von Sofinnova Partners, sagte: "Mary stößt zu unserem Team in einer spannenden Zeit des Wachstums und der Entwicklung des industriellen Biotech-Ökosystems. Mit ihrer Erfolgsbilanz bei Investitionen wird Mary unsere Fähigkeit stärken, die steigende Nachfrage nach innovativen und nachhaltigen Lösungen für die Umwelt zu decken."

Mary McCarthy, Partnerin von Sofinnova Partners, sagte: "Ich freue mich sehr, bei Sofinnova Partners einzusteigen. Das Team Industrial Biotech ist in diesem Sektor ein anerkannter Pionier mit einer Vielfalt an geballtem Wissen. Ich freue mich darauf, zur Zielerreichung des Teams beizutragen, Deeptech-Lösungen mit starker Umweltwirkung zu finden, die die Welt wirklich zum Besseren verändern können."

Antoine Papiernik, Chairman und Managing Partner von Sofinnova Partners, sagte: "Marys Ernennung stärkt Sofinnovas Führungsposition in der industriellen Biotechnologie und untermauert die Aktivitäten, die dieses Team seit über einem Jahrzehnt unternimmt, um durch Investitionen in die Nachhaltigkeit eine starke Plattform zu schaffen. Die industrielle Biotechnologie ist ein entscheidender Pfeiler für die Zukunft unseres Unternehmens, und Marys umfangreiches Netzwerk, ihre Fähigkeit, bahnbrechende Technologien zu erkennen, und ihr aufrichtiges Engagement, die globale Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten, werden zweifellos dazu beitragen, diesen Weg zu beschleunigen."

Mary hat am University College Dublin (Irland) in Chemie promoviert und war als Postdoktorandin an der Universität von Amsterdam (Niederlande) und am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Deutschland tätig.

Über Sofinnova Partners

Sofinnova Partners ist eine führende europäische Risikokapitalgesellschaft für Biowissenschaften, die sich auf die Bereiche Gesundheitsversorgung und Nachhaltigkeit spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Paris, London und Mailand und vereint ein Team von Fachleuten aus der ganzen Welt, die über fundierte wissenschaftliche, medizinische und wirtschaftliche Kenntnisse verfügen. Sofinnova Partners ist ein praxisorientierter Unternehmensentwickler, der die gesamte Wertschöpfungskette von Investitionen in Biowissenschaften, von der Seed-Phase bis zum späten Stadium, abdeckt. Die Firma arbeitet aktiv mit ambitionierten Unternehmern als Haupt- oder Schlüsselinvestor zusammen, um bahnbrechende Innovationen zu entwickeln, die das Potenzial haben, unser aller Zukunft positiv zu beeinflussen.

Die im Jahr 1972 gegründete Firma Sofinnova Partners ist eine gut etablierte Kapitalbeteiligungsgesellschaft in Europa mit einem Erfahrungsschatz von 50 Jahren, die bereits mehr als 500 Unternehmen unterstützt und Marktführer auf der ganzen Welt hervorgebracht hat. Heute verwaltet Sofinnova Partners ein Vermögen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro. Nähere Informationen erhalten Sie unter sofinnovapartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230420005099/de/

Contacts:

Bommy Lee

Head of Communications

Sofinnova Partners

blee@sofinnovapartners.com

+33 (0) 6 47 71 38 11

Nordamerika

RooneyPartners LLC

Kate Barrette

kbarrette@rooneypartners.com

+1 212 223 0561

Großbritannien

Optimum Strategic Communications

Hollie Vile

sofinnova@optimumcomms.com

+44 (0) 20 3922 0900

Frankreich

StrategiesImage

Anne Rein

anne.rein@strategiesimage.com

+33 (0) 6 03 35 92 05

Italien

Havas PR Milan

Pierluigi Cavarai

pierluigi.cavaraiext@havaspr.com

+39 (0) 392 77 999