Strasbourg (ots) -Die 6-teilige Dokumentationsreihe "Naked" wurde bei der diesjährigen Verleihung des New York Festivals TV & Film Awards in der Kategorie "Human Concerns" mit dem Grand Award Hauptpreis ausgezeichnet.Zwischen den Geschlechtern ist alles im Wandel: Traditionen erodieren, Grenzen verschwimmen. Es gibt zahlreiche Stimmen und Perspektiven - Zeit, zu reden, zu fragen und vor allem: zuzuhören. Im Mittelpunkt der Dokumentationsreihe stehen die Fragen "Was heißt es, als Mädchen oder Junge geboren zu werden, als Mann oder Frau zu leben oder nichtbinär zu sein? Wie bestimmt Geschlecht unser Leben? Was ändert sich daran und warum?"Über hundert Interviews wurden auf der ganzen Welt geführt.Unterschiedlichste Menschen öffnen Türen und Herzen und renommierte Forschende erörtern, wie die Geschlechterbrille die Menschheit geprägt hat und was man heute über Sex und Gender weiß."Wir freuen uns über diese Anerkennung für eine außergewöhnliche Produktion, die ein heiß diskutiertes Thema ohne Schaum vor dem Mund verhandelt. Multiperspektivisch, faktenreich und ziemlich unterhaltsam - einfach ARTE!", so Wolfgang Bergmann, ARTE-Koordinator im ZDF.NAKEDBuch und Regie: Jobst Knigge, Cristina Trebbi, Susanne Utzt, Stephanie Weimar Produktion: ZDF/ARTE, Spiegel TVDeutschland, Frankreich, Kanada, 2022, 6x52 Min.Die ZDF/ARTE-Redaktion der Deutsch-Kanadischen Koproduktion lag bei Marita Hübinger und Wolfgang Bergmann.Alle Folgen der Doku-Reihe können in der ARTE-Mediathek arte.tv gestreamt werden: zum Streaming (https://www.arte.tv/de/videos/091183-001-A/naked/).