Der weltweit tätige Anbieter von Kreditinformationen, Pepper Advantage, hat Daten über den spanischen Markt für Wohnhypotheken veröffentlicht, die auf einen möglichen künftigen Anstieg der Kreditausfälle hindeuten.

Das Prognosemodell von Pepper Advantage verwendet Echtzeitdaten auf der Grundlage von Rückzahlungsausfällen oder Ablehnungen von Lastschriften (Direct Debit Rejections, DDRs), die aus der Verarbeitung von Millionen von Zahlungen für eine Reihe von Kreditnehmern und Kredittypen stammen.

Pepper Advantage, ein weltweit tätiges Unternehmen für Kreditinformationen, hat Daten veröffentlicht, die auf einen möglichen künftigen Anstieg der Kreditausfälle auf dem spanischen Markt für Wohnhypotheken hinweisen. Mithilfe von Daten aus seiner Credit-Intelligence-Plattform ist Pepper Advantage in der Lage, Zahlungsausfälle oder Ablehnungen von Lastschriften (Direct Debit Rejections, DDRs) in Echtzeit zu verfolgen und so ein Bild von der Belastung der Kreditnehmer in seinen Portfolios von Wohnhypotheken zu erstellen.

DDRs treten auf, wenn der Dauerauftrag eines Kunden nicht ausgeführt werden kann, was in der Regel darauf hindeutet, dass der Kunde nicht genügend Geld auf seinem Konto hat, um die Hypothekenrückzahlungsanforderung zu erfüllen. Pepper Advantage betrachtet DDRs als zuverlässigen Frühindikator für die Anspannung des Kreditnehmers und ein potenzielles zukünftiges Ausfallrisiko, selbst wenn der Kreditnehmer die Kreditrückzahlungsanforderung anschließend auf andere Weise erfüllt.

In den sechs Monaten bis Dezember 2022 verzeichnete Pepper Advantage einen halbjährlichen Anstieg der DDR-Zinsen für seine Hypothekenportfolios um 7,85 - ein Trend, der mit dem Anstieg des Euribor korreliert.Der Euribor ist der Zinssatz, zu dem sich europäische Banken untereinander Kredite gewähren, und korreliert üblicherweise mit den Kreditkosten auf dem spanischen Hypothekenmarkt für Hypotheken mit variablem Zinssatz. Das Prognosemodell von Pepper Advantage deutet darauf hin, dass es in der zweiten Jahreshälfte 2022 bei jeder EZB-Zinserhöhung um 50 Basispunkte einen durchschnittlichen monatlichen Anstieg der DDR-Kosten um 0,6 geben wird.

Der landesweite halbjährliche Anstieg der DDR von 7,85% spiegelt die Unterschiede im Land wider, mit einem höheren relativen Stressniveau in Regionen wie Andalusien, Extremadura, Asturien, Murcia und Kastilien-La Mancha. Bei dieser regionalen Analyse werden die jeweiligen Beschäftigungs- und BIP-Quoten berücksichtigt, um unterschiedliche Vorhersagequoten für die Belastung der Kreditnehmer bei steigenden Zinsen zu erstellen.

Ungefähr 75 aller Hypotheken in Spanien haben variable Zinssätze, die sich auf den Euribor beziehen und alle sechs oder 12 Monate angepasst werden. Dies bedeutet eine erhebliche Verzögerung zwischen den ersten Indikatoren für Kreditnehmerstress die von Pepper Advantage ermittelt werden und der potenziellen künftigen Realisierung der Kreditwertminderung.

Pepper Advantage ist in der Lage, potenzielle Problemkredite frühzeitig zu erkennen, was dem Unternehmen einen erheblichen Vorteil bei der Entwicklung und Umsetzung von Kreditnehmerstrategien verschafft, mit denen ein dramatischer Anstieg von Zahlungsausfällen vermieden werden kann. Infolgedessen sind die Ausfallquoten in den Hypothekenportfolios von Pepper Advantage im historischen Vergleich niedrig geblieben, obwohl es immer mehr Anzeichen für Schwierigkeiten bei den Kreditnehmern gibt.

Juan Arsuaga, Head of Client Solutions, Pepper Advantage Spanien, kommentierte die Daten:

"Wir beobachten, dass spanische Kreditnehmer ihre Ersparnisse anzapfen und sich anderen Formen von unbesicherten Krediten zuwenden, um die Raten ihrer Hypotheken mit variablem Zinssatz zu bezahlen, da sich die Zinserhöhungen des letzten Jahres langsam bemerkbar machen. Es ist daher wichtiger denn je, dass Finanzinvestoren, Kreditgeber und Kreditverwalter in der Lage sind, potenziell problematische Kreditnehmer frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass sie mit ihren Krediten in Verzug geraten."

Ende

Über Pepper Advantage

Pepper Advantage ist ein globales Kreditnachrichtenunternehmen, das eine Reihe von Beratungs- und Kreditmanagementdienstleistungen in Asien, Europa und dem Vereinigten Königreich anbietet. Das Unternehmen ist in mehreren Anlageklassen tätig, darunter Wohn- und Gewerbehypotheken, Immobilien, KMU-Kredite, Anlagenfinanzierung und -leasing, Auto- und Verbraucherkredite, Kreditkarten, Einzelhandelsfinanzierung und BNPL. Darüber hinaus bietet es eine Reihe ausgelagerter operativer Unterstützungsdienste für Finanz- und Nichtfinanzkunden. Das Unternehmen unterstützt Investoren, Finanzinstitute, Fintechs und Banken bei der Verwaltung ihrer Kreditportfolios, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Kunden liegt, die von traditionellen Kreditgebern nicht ausreichend bedient werden. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230420005114/de/

Contacts:

Eterna Partners

PepperAdvantage@eternapartners.com

+44 07503 408 251