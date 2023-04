Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Tesla, TSMC, NVIDIA, Netflix und Bed Bath & Beyond)

Anzeige / Werbung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

Tesla NVIDIA C3.ai First Republic Bank Apple Netflix Visa TSMC Western Alliance Bed Bath & Beyond

Die Tesla-Aktie ist gefallen und befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit über einem Monat, nachdem die Margen des Unternehmens im ersten Quartal stärker als erwartet belastet wurden und nach einer Welle von Preissenkungen seit Anfang 2023 auf den niedrigsten Stand seit Jahren gesunken sind. Weitere Preissenkungen und niedrigere Margen sind zu erwarten, und dennoch bleiben Fragen zum Volumenwachstum, nachdem Elon Musk die Hoffnung auf 2 Millionen Fahrzeuge im Jahr 2023 nicht wiederholte und stattdessen bei der offiziellen Prognose von 1,8 Millionen Fahrzeugen blieb. Das würde ein Wachstum von 36 % gegenüber 2022 bedeuten und liegt weit hinter dem Ziel von 50 % zurück. Dennoch muss das Unternehmen Fahrzeuge verlagern. Die Lagerbestände haben einen neuen Rekordstand erreicht, und die neuen Fabriken in den USA und Europa laufen noch immer auf Hochtouren. Das Unternehmen hat es seit einem Jahr nicht geschafft, seine Produktion zu verlagern, und dieses Problem könnte sich angesichts der aktuellen Wirtschaftsaussichten noch verschärfen. Die Bewertung von Tesla wurde lange Zeit durch eine Kombination aus schnellem Wachstum und beeindruckender Rentabilität gestützt, doch dies wurde nun in Frage gestellt.Eine ausführliche Analyse der Tesla-Aktie nach den Quartalszahlen gibt es hier: Analysen, Perspektiven und Charttechnik

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, besser bekannt als TSMC, steigt, nachdem die Ergebnisse des ersten Quartals die Erwartungen übertroffen haben, die heute Morgen veröffentlicht wurden. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 3,6 % auf 508,6 Mrd. NT und wuchs langsamer als die von den Analysten erwarteten 6,2 %, was das langsamste Umsatzwachstum seit fast vier Jahren darstellt. Der Anstieg des Gewinns pro Aktie um 2,1 % auf 7,98 NT beeindruckte jedoch, da die Märkte zum ersten Mal seit 2019 einen Rückgang des Gewinns erwarteten. Der Ausblick von TSMC deutet jedoch darauf hin, dass der Umsatz im zweiten Quartal um 11 % bis 16 % in US-Dollar sinken wird und dass die Margen schrumpfen werden, da die aufgeblähten Lagerbestände, die schwächere Nachfrage, die saisonale Schwäche und die härteren Vergleichswerte allesamt zu Buche schlagen. Dies veranlasste das Unternehmen auch dazu, seinen Ausblick für das Gesamtjahr nach unten zu korrigieren, der nun von einem leichten Rückgang des Jahresumsatzes ausgeht, obwohl für die zweite Jahreshälfte 2023 ein stärkeres Wachstum prognostiziert wird.

Der Quartalsbericht von TSMC wirkt sich auch auf andere Aktien aus: Apple fiel von seinem Siebenmonatshoch zurück, nachdem das taiwanesische Unternehmen mitteilte, dass die Smartphone-Nachfrage weiterhin schwach sei, was die Ansicht untermauert, dass die Lage kurzfristig schwierig bleiben könnte, bis es im Laufe des Jahres zu einer Erholung kommt. In der Zwischenzeit hat Apple sein zweites Geschäft in Indien eröffnet, nachdem CEO Tim Cook Anfang der Woche bereits das erste Geschäft in Mumbai eröffnet hatte, und zwar in Neu-Delhi. Cook traf sich gestern mit dem indischen Premierminister Narendra Modi, um das wachsende Engagement von Apple in diesem Land zu besprechen, wo das Unternehmen hofft, die wachsende Mittelschicht zu erschließen und seine Lieferkette zu erweitern, um nicht mehr so stark von China abhängig zu sein. Ein indischer Minister meinte, dass Apple seine Investitionen in Indien und seine Exporte in den kommenden Jahren verdreifachen könnte.

Derweil verliert der US-Chiphersteller NVIDIA. Die Aktie stieg gestern an und testete die jüngsten Jahreshöchststände, um einem breiteren Einbruch der Konkurrenz zu trotzen, nachdem Elon Musk gesagt hatte, dass sein neues Unternehmen für künstliche Intelligenz weiterhin große Mengen an NVIDIAs Grafikprozessoren (GPUs) kauft, aber sie folgt ihren Rivalen heute nach dem Bericht von TSMC nach unten. NVIDIA hat sich in diesem Jahr dank des Hypes um KI-Anwendungen deutlich besser entwickelt als seine Konkurrenten, was dazu geführt hat, dass das Unternehmen mit einer mehr als doppelt so hohen Bewertung wie der Branchendurchschnitt gehandelt wird!

Netflix hat nach der Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal an Boden verloren. Diese sind besser als erwartet ausgefallen und wurden von einem Rückgang der Abonnentenzuwächse sowie einer schwachen Prognose überschattet, nachdem Netflix seine Pläne für ein breiteres Vorgehen gegen das Teilen von Passwörtern im ersten Quartal auf das zweite Quartal verschoben hatte. Dennoch ist das durchschnittliche Kursziel der Broker von 333,70 $ vor der Veröffentlichung der Ergebnisse auf heute 361,60 $ gestiegen, was ein Aufwärtspotenzial von über 13 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet. UBS stufte die Streaming-Aktie gestern auf Kaufen hoch und hat ein noch höheres Kursziel von 390 $.

Eine ausführliche Analyse der Netflix-Aktie nach den Quartalszahlen gibt es hier: Analysen, Perspektiven und Charttechnik

Was die Meme-Aktien angeht, so ist Bed Bath & Beyond um mehr als 23 % gefallen und steht kurz davor, eine dreitägige Gewinnsträhne zu beenden, da das angeschlagene Einzelhandelsunternehmen weiterhin sehr volatil ist. Das Unternehmen leidet heute, nachdem Bloomberg berichtet hat, dass es die Voraussetzungen für einen Konkursantrag schafft, da es weiterhin darum kämpft, genügend Barmittel zu beschaffen, um sich über Wasser zu halten, was gestern zu einer Explosion des Handelsvolumens führte. Dem Bericht zufolge führt Bed Bath & Beyond Gespräche mit Beratern und Kreditgebern im Vorfeld eines Insolvenzantrags nach Chapter 11, der in den nächsten Wochen gestellt werden könnte, so ungenannte Quellen. Das Unternehmen prüft weitere Finanzierungsmöglichkeiten, wobei sich der 26. April (nächster Mittwoch) als Schlüsseldatum herauskristallisiert, da es sich dabei um eine selbst gesetzte Frist handelt, bis zu der es sich mehr Geld von Investoren beschaffen muss. Auch wenn dies ungewiss ist, ist es dem Unternehmen gelungen, die Märkte zu überraschen, indem es 360 Millionen Dollar aufbrachte, um den Konkurs Anfang des Jahres abzuwenden. Die Aktie ist seit Anfang 2023 um über 80 % gefallen.

