Japan ist dritter globaler Starbucks-Markt für die Einführung von Oleato-Getränken,eine außergewöhnliche Kombination aus hochwertigem Arabica-Kaffee und nativem Olivenöl extra von Partanna® "The New Coffee Ritual"

Starbucks kündigte heute die Einführung einer innovativen Reihe von Kaffeegetränken unter der Marke "Oleato" an, eine innovative Alchemie aus feinstem Arabica-Kaffee von Starbucks®, der mit nativem Olivenöl extra von Partanna® aufgegossen wird, am Donnerstag, 20. April 2023, in mehr als 60 ausgewählten Filialen in ganz Japan, einschließlich der Starbucks Reserve Roastery Tokyo.

Nach dem Debüt der Oleato-Getränke in Italien im Februar und der Einführung in den Starbucks Reserve® Roastery in Chicago, Seattle und New York sowie im März in ausgewählten Filialen in den USA, wird Starbucks die Getränkelinie als dritten globalen Markt in Japan einführen, wo Starbucks vor mehr als 26 Jahren seinen Weg als globale Marke über Nordamerikas hinaus eingeschlagen hat.

Wie der kultige Starbucks Latte liegt auch der Ursprung der Oleato-Getränke in Italien. Als Howard Schultz, emeritierter Vorsitzender und Vorstandsmitglied der Starbucks Coffee Company, im Sommer 2022 nach Italien reiste, stieß er auf eine seit Generationen gepflegte Familientradition, die darin bestand, jeden Tag einen Löffel natives Olivenöl extra zu genießen. Heute trifft sich der Gründer mit Partnern (Mitarbeitern) und Kunden in Tokio, um dieses neue transformative Kaffeeritual in Japan vorzustellen.

"Seit der Markteinführung in Mailand und nun auch in ausgewählten US-Märkten haben der Stolz der Partner und die Begeisterung der Kunden für Oleato unsere Erwartungen weit übertroffen. Während wir diese neue Kaffeeinnovation in Japan einführen, hat mich meine Zeit hier in Tokio daran erinnert, wie wichtig Gemeinschaft, Verbindung und Leidenschaft für Kaffee und Handwerk weltweit sind", so Schultz. "Wir sind begeistert, dem japanischen Markt die nächste Kaffeerevolution vorzustellen, die eine Alchemie der besten Zutaten der Natur vereint Starbucks Arabica-Kaffeebohnen und kaltgepresstes natives Olivenöl extra von Partanna. Oleato hat uns die Augen für ganz neue Möglichkeiten bei Starbucks geöffnet."

"Wir freuen uns, den Kunden in Japan die neueste Getränkeinnovation von Starbucks vorstellen zu können", berichtet Takafumi Minaguchi, Chief Executive Officer bei Starbucks Japan. "Unsere Kunden sind begierig darauf, neue Wege zu entdecken, um ihre Starbucks Experience zu genießen. Wir glauben, dass diese transformative Innovation aus zwei außergewöhnlichen Zutaten ihre Erwartungen übertreffen und ihre Tasse mit einem außergewöhnlichen neuen Geschmack aufwerten wird."

Kaffee trifft auf Olivenöl

Oleato-Getränke sind eine Reihe innovativer Kaffeegetränke, die das Unerwartete zusammenbringen Starbucks Arabica-Kaffee, der mit einem Löffel kaltgepresstem, nativem Olivenöl extra von Partanna aufgegossen wird. Die Harmonie, die durch diese unerwartete Kombination möglich wird, ergibt einen samtig weichen, zart süßen und üppigen Kaffee, der jede Tasse mit einem außergewöhnlichen neuen Geschmack und einer neuen Textur aufwertet. Oleato-Getränke bestehen ausschließlich aus extra nativem Olivenöl, das sorgfältig ausgewählt und gemischt wurde, um perfekt mit Starbucks-Kaffee zu harmonieren.

Mit seinem einzigartig nussigen und leicht süßen Geschmack und der reichen Geschmeidigkeit eines buttrigen Karamells sind die Olivenöle von Partanna eine natürliche Ergänzung zum Starbucks Kaffee. Ob heiß oder kalt genossen das überraschend luxuriöse Geschmackserlebnis ist unvergleichlich.

Taku Shimizu, Group Manager für die Getränkeentwicklung, der für die Einführung von Oleato-Getränken in Japan verantwortlich ist, berichtet: "Ich habe mich sehr über die Einführung von Oleato in Japan gefreut, das eine Alchemie aus den besten Zutaten der Natur, Kaffee und Olivenöl, vereint. Wir haben unsere Kreativität genutzt, um einen Weg zu finden, Oleato-Getränke in Japan einzuführen und gleichzeitig das überraschende und einladende Erlebnis der italienischen Inspiration zu erhalten. Mit diesen einzigartigen Aromen und Texturen bin ich zuversichtlich, dass das köstliche Erlebnis der Oleato-Getränke, das durch die Innovation von Starbucks ermöglicht wird, zu einem neuen Kaffeeritual unserer Kunden wird."

Die folgenden Oleato-Getränke werden ab dem 20. April in ausgewählten Stores in Japan erhältlich sein:

Oleato-Getränke sind in der Starbucks Reserve® Roastery Tokyo und ausgewählten Starbucks Reserve® Stores erhältlich

Starbucks Reserve Oleato Golden Cream Iced Espresso

Goldene Sahne mit nativem Olivenöl extra von Partanna sorgt für einen subtilen nussigen Geschmack und wird mit Starbucks Reserve® Espresso und Hafermilch für ein köstliches Gefühl bei jedem Schluck gemischt.



Goldene Sahne mit nativem Olivenöl extra von Partanna sorgt für einen subtilen nussigen Geschmack und wird mit Starbucks Reserve® Espresso und Hafermilch für ein köstliches Gefühl bei jedem Schluck gemischt. Starbucks Reserve Oleato Golden Foam Cold Brew

Starbucks Reserve® Cold Brew, leicht gesüßt mit Vanillesirup und einem mit nativem Olivenöl extra der Marke Partanna® versetztem Kaltschaum, der ein einladendes Aroma und subtile Süße erzeugt.



Starbucks Reserve® Cold Brew, leicht gesüßt mit Vanillesirup und einem mit nativem Olivenöl extra der Marke Partanna® versetztem Kaltschaum, der ein einladendes Aroma und subtile Süße erzeugt. Starbucks Reserve Oleato Oat Milk Latte

Starbucks Reserve® Espresso und cremige Hafermilch, die mit nativem Olivenöl extra der Marke Partanna® aufgegossen wird, ergeben einen samtigen, köstlichen Latte.

Oleato-Getränke sind in ausgewählten Stores in Japan erhältlich

Starbucks Oleato Golden Foam Cold Brew

Das einladende Aroma des üppigen Kaltschaums mit nativem Olivenöl extra der Marke Partanna® strömt langsam durch den dunklen, weichen Cold Brew und verleiht dem Getränk eine subtile Süße.



Das einladende Aroma des üppigen Kaltschaums mit nativem Olivenöl extra der Marke Partanna® strömt langsam durch den dunklen, weichen Cold Brew und verleiht dem Getränk eine subtile Süße. Starbucks Oleato Oat Milk Latte

Mit nativem Olivenöl extra der Marke Partanna® versetzt und mit cremiger Hafermilch zu einem samtig weichen, köstlichen Milchkaffee gedämpft.

Seit der Eröffnung des ersten Starbucks Stores in Ginza im Jahr 1996 hat Starbucks mehr als 1.800 Stores in Japan eröffnet, die von mehr als 51.000 Partnern betrieben werden, die mit Stolz die grüne Schürze tragen. Starbucks bietet seinen Kunden in ganz Japan weiterhin ein erstklassiges Starbucks-Erlebnis durch Getränke mit regionalem Bezug wie Matcha und Teegetränken sowie Innovationen wie saisonale Frappuccino-Mischgetränke. Im Jahr 2019 eröffnete Starbucks die Starbucks Reserve Roastery Tokyo, eine immersive Hommage an Premium-Kaffeequalität, Innovation und menschliche Beziehungen, in der jeden Tag außergewöhnliche neue Kaffeeerlebnisse für die Kunden zum Leben erweckt werden.

Über Starbucks

Seit 1971 hat sich die Starbucks Coffee Company der ethischen Beschaffung und Röstung von hochwertigem Arabica-Kaffee verschrieben. Heute ist das Unternehmen mit mehr als 36.000 Filialen weltweit der führende Röster und Einzelhändler von Spezialitätenkaffee weltweit. Durch unser unermüdliches Engagement für Spitzenleistungen und unsere Leitprinzipien erwecken wir das einzigartige Starbucks-Erlebnis für jeden Kunden mit jeder einzelnen Tasse zum Leben. Um an diesem Erlebnis teilzuhaben, besuchen Sie uns bitte in unseren Filialen oder online unter stories.starbucks.com oder www.starbucks.com.

