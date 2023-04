EQS-News: va-Q-tec AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

va-Q-tec informiert über den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 sowie der Quartalsmitteilung für die ersten drei Monate 2023



20.04.2023 / 18:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



va-Q-tec informiert über den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 sowie der Quartalsmitteilung für die ersten drei Monate 2023 Würzburg, 20. April 2023 Die va-Q-tec AG ("Gesellschaft") teilt mit, dass die Veröffentlichung des geprüften und testierten Jahres- und Konzernabschlusses für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr abweichend von der bisherigen Planung in der kommenden Woche bis spätestens zum 30. April 2023 erfolgen wird. Grund für die leichte Verschiebung sind erforderliche Finalisierungsarbeiten bei der Aufstellung und Prüfung des Konzern- und Jahresabschlusses. In der Folge plant die Gesellschaft die Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für die ersten drei Monate 2023 nun für den 23. Mai 2023. +++ENDE+++ IR Kontakt va-Q-tec AG

Felix Rau

Telefon: +49 931 35942 - 2973

E-Mail: Felix.Rau@va-q-tec.com cometis AG

Claudius Krause

Telefon: +49 611 - 20 585 5-28

E-Mail: krause@cometis.de

Über va-Q-tec va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der TempChain-Logistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Mit dieser thermischen Schlüsseltechnologie fertigt va-Q-tec passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen: www.va-q-tec.com , Folgen Sie va-Q-tec auf Twitter: @vaQtec, LinkedIn: linkedin.com/company/va-Q-tec



20.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com