André Horst und seine Strategie sind Teil des Five Lions Zertifikats: https://bit.ly/3mNZ9H5 5 TOP-STRATEGIEN IN EINEM WERTPAPIER - jetzt mehr erfahren! Der DAX hat nach seinem Jahreshoch erstmal wieder Luft geholt. Investment-Trader Andre Horst hat die starke Performance der letzten Tage genutzt, um einen Trade mit einem dicken Plus abzuschließen. Nicht ganz so bullish ist Horst derzeit im S&P 500 unterwegs, dort sichert er seine Strategie aktuell noch mit Hedges ab. Für wallstreet:online stellt Horst seine Strategie der letzten Tage vor und erklärt, warum Absicherungen im Depot wichtig sind, Anleger es damit aber auch nicht übertreiben sollten. Mehr Infos zu André Horsts Index finden Sie hier: https://www.ls-tc.de/de/zertifikat/911450