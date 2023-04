Als Plattform für die organische und anorganische globale Expansion wird sich die Lotus Beverage Alliance auf Craft Beer und wachstumsstarke Ready-to-Drink-Märkte konzentrieren. Zudem wird sie weiter in die Bereiche Craft Wine, Kaffee, Kombucha, Hard Seltzer und Cocktails vordringen.

Die operativ ausgerichtete Übernahmegruppe Ronin Equity Partners hat Lotus Beverage Alliance durch die zeitgleiche Fusionierung von sechs Unternehmen gegründet. Die neue Gruppe verfügt über 75 Jahre gemeinsamer Erfahrung mit Standorten in Lincoln, Nebraska, Ypsilanti, Michigan, Denver, Colorado, Portland, Oregon, und Hopewell Junction, New York. Lotus ist eine Partnerschaft zwischen Alpha Brewing Operations, GW Kent, Twin Monkeys, Stout Tanks and Kettles, Brewmation und Automated Extractions.

Die mehr als 1.500 Produkte und Dienstleistungen von Lotus, von denen einige patentiert und viele kundenspezifisch entwickelt wurden, umfassen Abfüllanlagen, Automatisierungs- und Kontrollsysteme, schlüsselfertige Brauereianlagen, Verpackungen, thermische Prozesse, Tanks und Sanitäranlagen. Lotus bietet ein umfangreiches Ersatzteilgeschäft für alle Produktlinien an und ist somit das einzige Unternehmen in Nordamerika, das von der Rohstoffbeschaffung bis zur Abfüllung und anderen Formen der Verpackung alle Schritte der Craft-Brauerei und Getränkeherstellung abdeckt. Eine weitere Neuheit von Lotus ist ein firmeneigenes Finanzierungsprogramm, das den Kunden erschwingliche Finanzierungsoptionen für alle Produktlinien des Unternehmens bietet. Mit einer Kreditgenehmigung, die in der Regel weniger als 24 Stunden dauert, bietet Lotus seinen Kunden maximale Flexibilität.

Ronin hält die Mehrheit an Lotus und zusammen haben die sechs Unternehmen einen Wert von 100 Millionen $. Die Gründer und das Management verfügen über einen hohen zweistelligen Prozentsatz der Unternehmensanteile und Ronin hat im gesamten Unternehmen ein Beteiligungsprogramm eingeführt, das sogar die meisten Junior-Mitarbeiter einbezieht. Studien haben gezeigt, dass breit angelegte Beteiligungsprogramme für Mitarbeiter die Mitarbeiterbindung verbessern, die Einkommensunterschiede verringern und zu höheren Gewinnspannen sowie zu größerem Wachstum und höherer betrieblicher Effizienz in den verschiedenen Bereichen eines Unternehmens führen. Bei der Entwicklung dieses Beteiligungsprogramms für Mitarbeiter hat Ronin mit Ownership Works zusammengearbeitet.

"Als einziger One-Stop-Shop der Branche bietet Lotus alles, was die Hersteller von Craft Drinks brauchen, um die Produkte herzustellen, die sie lieben, für die Menschen, die sie lieben", so John Ansbro, der frisch ernannte CEO von Lotus. "Und durch unsere Eigentümerstruktur können wir noch besser auf unsere Kunden eingehen."

Ansbro, ein Branchenveteran mit über 30 Jahren Erfahrung im Anlagenbau (er bekleidete leitende Positionen bei Alfa Laval, Johnson Controls und der GEA Group), wird zusammen mit dem Managing Partner und Mitbegründer von Ronin, Jesse Yao, als CFO von Lotus tätig sein. Auch Jack Burke, Vice-President von Ronin, und Elliott Rogasik, Associate von Ronin, werden Führungspositionen übernehmen. Zum Board gehören sechs betriebliche Berater von Ronin mit Erfahrung in der Führung globaler Operationen bei einigen der größten (oder bekanntesten) Bier-, Lebensmittel- und Getränkeherstellern der Welt, darunter SABMiller, AB InBev, Harpoon Brewery, KraftHeinz, Naked Juice und Ocean Spray).

"Wir freuen uns darauf, die zersplitterte Lieferlandschaft für Craft Drinks durch eine bemerkenswerte Allianz von Industriepartnern zu vereinen", so Yao. "Indem wir die Führungskräfte von Ronin in das Backoffice einbinden, können sich unsere Unternehmenspartner voll und ganz auf die Erweiterung ihrer Produktpalette und die Steigerung ihrer Umsätze konzentrieren." Die Manager und Gründer der sechs fusionierten Unternehmen werden den Großteil des Senior Managements von Lotus bilden.

Der Umsatz der fusionierten Gruppe stieg innerhalb von drei Jahren um insgesamt 29 Prozent auf 65 Millionen im Jahr 2022 und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erhöhte sich um 39 Prozent. Der schnell wachsende internationale Umsatz in Europa und Asien, wo die Produktion von hochwertigem Craft-Bier in kleineren Mengen gerade erst an Fahrt aufnimmt, macht etwa 7 Prozent des Gesamtumsatzes der Gruppe aus, nachdem er 2019 noch praktisch bei Null lag.

Zusätzlich zum Übernahmepreis hat Ronin knapp 35 Millionen an vorab vereinbarter Finanzierung für die Finanzierung von Akquisitionen für Lotus in Nord- und Südamerika, Europa und Asien reserviert. Ronin und Lotus haben über 50 potenzielle Übernahmen identifiziert und führen derzeit Gespräche mit neun dieser Unternehmen.

Neben Craft Beer eignen sich die Produkte und Dienstleistungen von Lotus auch für andere schnell wachsende Getränkemärkte wie Kombucha, Cold Brew Coffee, Hard Seltzer, trinkfertige Cocktails, Premiumweine und -cider sowie mit Cannabis versetzte Getränke. Diese Produkte erwirtschaften derzeit etwa 26 Prozent des Umsatzes.

Die sechs Übernahmen, aus denen Lotus hervorgegangen ist, wurden aus der Bilanz von Ronin sowie durch Investitionen einer Reihe von Kommanditisten, darunter Nicola Wealth und Fiera Comox, finanziert.

Seit dem ersten Quartal 2021, als Ronin die ersten Investitionen tätigte, hat das Unternehmen über 350 Millionen bereitgestellt, einschließlich der Reserven für Folgeinvestitionen in das Portfolio. Das Kapital wurde in fünf Plattforminvestitionen investiert, die insgesamt 21 Unternehmen umfassen. Seit dem Closing, das heißt innerhalb von zwei Jahren, ist der Jahresabschluss vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bei den ersten vier Plattformunternehmen von Ronin um 30 Prozent auf 104 Millionen gestiegen und der Jahresumsatz hat sich um 23 Prozent auf 484 Millionen erhöht.

Triago Americas Inc. fungierte als alleiniger Platzierungsagent für alle Plattforminvestitionen von Ronin, einschließlich der Lotus-Transaktion. Katten Muchin Rosenman war der Rechtsberater von Ronin bei Lotus; die M&A-Berater auf der Käuferseite waren KeyBanc und Harvey Company. Das Fremdkapital wurde durch die Webster Bank als Lead Left Bookrunner Administrative Agent und durch Texas Capital Bank, BHI und Stifel Bank als Joint Lead Arrangers bereitgestellt.

Über Ronin Equity Partners

Ronin Equity Partners mit Sitz in New York City verkörpert eine neue Art von Investmentgesellschaft, deren Schwerpunkt auf einer operativen Wertschöpfungsstrategie liegt. Ronin investiert ausschließlich in Kontrollbeteiligungen in den Sektoren Industrie und Konsumgüter, in denen das Team über langjährige Erfahrung verfügt. Die Gruppe erwirbt starke Unternehmen mit hohem Cashflow, in denen das operative Konzept von Ronin einen Mehrwert schaffen kann. Das Team von Ronin übernimmt in jedem Unternehmen interimsweise leitende Funktionen, um eine solide Back-Office-Infrastruktur aufzubauen, mit der das Unternehmen wachsen und Übernahmen nahtlos integriert werden können. Durch diese Partnerschaft kann sich das Management voll und ganz auf das Wachstum des Unternehmens konzentrieren, ohne durch Back-Office-Aufgaben gebunden zu sein. Das Unternehmen wurde 2019 von den Managing Partnern David Feierstein und Jesse Yao sowie weiteren ehemaligen Führungskräften von Kraft Heinz, NCR und Diversey gegründet. Das Unternehmen wird von rund 75 operativen Beratern aus dem Konsumgüter- und Industriesektor unterstützt. www.roninequitypartners.com

