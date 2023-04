Quartalszahlen setzen Märkte unter Druck: Analysen für DAX, Dow, Nasdaq, WTI & Aktien wie Tesla, Netflix & Co.

Anzeige / Werbung

Die Woche startete seitens der Berichtssaison an der Wall Street deutlich volatiler und hielt nun erste Quartalszahlen aus dem Technologiebereich für uns parat. Nachdem in der letzten Woche die Banken starteten, sahen wir nun Einblicke in die Bilanzen der ersten Technologiegiganten und damit ein gemischtes Bild.

Dies reflektierte der Aktienmarkt durchaus unterschiedlich. Wir blicken zunächst auf den DAX, der heute deutlicher unter Druck gerät und womöglich seine Gewinnserie der letzten Wochen, die mit neuen Jahreshochs einhergingen, beenden oder zumindest deutlicher unterbrechen könnte. Zwar stieg der Index bereits in dieser Woche auf nahezu 16.000 Punkte, kommt heute jedoch schon wieder der 15.700 nah. Ein Level, was durchaus noch als Konsolidierung gelten kann.

Am US-Markt hat sich der Dow Jones langsam aus seiner Abwärtsbewegung befreit, doch das Momentum auf der Oberseite ließ stark nach. Im Gegensatz dazu waren Technologiewerte gefragt, vor allem nach Kursrückgängen. Fallende Notierungen unter 13.000 Punkten im Nasdaq wurden vorrangig zum Einstieg durch Investoren genutzt, die noch nicht im Markt waren.

Umschichtungen zum Goldpreis, der weiterhin an der 2.000er-US-Dollar-Marke notiert und in den Euro sind am Kapitalmarkt deutlich zu sehen. Ein längerfristiger Richtungswechsel dürfte jedoch erst zur US-Notenbanksitzung der FED Anfang Mai anstehen. Hiervon werden weitere Impulse bis weit in den Sommer hinein erwartet. Wir blicken auf die Charts mit dem Nanotrader im ersten Teil des Videos.

Im weiteren Verlauf ging es um die Aktien, welche mit Quartalszahlen neue Impulse generieren konnten.

Eine Tesla vom Vorabend, die mit weiterem Druck auf die Margen nun auch den Druck auf den Aktienkurs spürt stand zunächst im Fokus, gefolgt von Netflix, die ihren Ausblick etwas zurücknahmen. In diesem Zusammenhang ist der große Konkurrent Disney spannend, der ebenfalls seine Streamingkunden bei Laune halten muss.

"Big Blue" IBM meldete ebenfalls gestern Quartalszahlen und möchte dem Wachstum mit der Ausrichtung auf KI einen neuen Schub geben. Ob dies gelangen mag? Seitens der Technik hinter Streaming, Gaming und Entertainment war eine sehr starke NVIDIA im Chartbild spannend, die bisher noch nicht auf die zurückhaltenden Äußerungen von ASML oder Intel reagierte.

Geduld müssen Anleger beim Biotech-Sektor haben. Moderna und auch BioNTech haben nach der Coronazeit keine neuen "Blockbuster" etablieren können. Die Aktien verweilen eher auf einem Niveau, was durchaus noch einmal ein Verkaufssignal erzeugen könnten. Anleger sollten hier aufpassen und sich, wie bei allen anderen Aktien auch, an das Risikomanagement halten.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!