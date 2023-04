Areteia Therapeutics Inc. ("Areteia") meldete heute die Berufung von Elyse Stock, M.D., in den Vorstand des Unternehmens mit Wirkung zum 17. April 2023. Dr. Stock wird dem Vergütungs-, Ernennungs- und Corporate-Governance-Ausschuss des Vorstands angehören.

"Ich freue mich, dass Elyse Stock in unseren Vorstand berufen wurde", so Jorge Bartolome, Chief Executive Officer von Areteia. "Sie ist eine äußerst kompetente Führungspersönlichkeit, deren umfassende Erfahrung, bewährte Führungsqualitäten und wissenschaftliches Know-how für das Führungsteam und den Vorstand von unschätzbarem Wert sein werden. Gemeinsam mit ihr werden wir uns auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie konzentrieren und das Phase-III-Programm für Dexpramipexol, das erste potenzielle orale Medikament gegen eosinophiles Asthma, weiter voranbringen."

Dr. Stock kommentierte ihre Ernennung wie folgt: "Ich fühle mich geehrt, künftig im Vorstand des Unternehmens tätig zu sein, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Jorge Bartolome und dem ganzen Team. Dies bietet die beispiellose Chance, einen großen ungedeckten medizinischen Bedarf für Patienten mit schwerem Asthma zu decken, indem wir möglicherweise das erste oral verabreichte Medikament zur Behandlung von eosinophilem Asthma in einem früheren Stadium des Behandlungsparadigmas auf den Markt bringen und den Patienten und den Gesundheitssystemen damit eine Alternative zu injizierbaren Biologika anbieten."

Mit 36 Jahren umfangreicher Erfahrung in der klinischen Forschung und der Arzneimittelentwicklung bringt sie wertvolles Wissen mit. Vor ihrem Wechsel in die pharmazeutische Industrie war sie 11 Jahre lang als Psychiaterin tätig. In den vergangenen sechs Jahren war Dr. Stock bei Biohaven Pharmaceuticals tätig, wo sie als CMO für die Entwicklung zahlreicher Prüfpräparate, darunter NURTEC®, verantwortlich war und nach der Übernahme durch Pfizer eine wichtige Rolle bei der Übergabe des Unternehmens an die neuen Eigentümer spielte. Vor ihrer Tätigkeit bei Biohaven war sie 19 Jahre bei Bristol-Myers Squibb für die Entwicklung zahlreicher Prüfpräparate in verschiedenen therapeutischen Bereichen wie Neurowissenschaften, Onkologie, Immunologie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich. Sie leitete zahlreiche umfangreiche, komplexe Programme in allen Bereichen der Entwicklung, darunter auch solche, die zur Vermarktung von Produkten wie ABILIFY®, ORENCIA® und EMPLICITI® führten. Sie verfügt über große Erfahrung in der Entwicklung biologischer und nicht-biologischer Wirkstoffe.

Dr. Stock absolvierte ihre Facharztausbildung an der Payne Whitney Clinic des Cornell Medical Center und ihr Fellowship in Kinder- und Jugendpsychiatrie am Children's Hospital National Medical Center in Washington D.C. Sie erwarb ihren Abschluss im Fach Medizin an der New York University School of Medicine.

Über Areteia Therapeutics

Areteia Therapeutics Inc. (areteiatx.com) ist ein in der klinischen Arzneimittelentwicklung tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich dem Ziel widmet, Asthma-Patienten mit der Entwicklung des potenziell ersten oral zu verabreichenden Medikaments gegen eosinophiles Asthma mehr Kontrolle über ihre Krankheit und ihr Leben zu geben. Wichtigster Medikamentenkandidat von Areteia ist Dexpramipexol, der erste orale Eosinophilen-Maturationshemmer seiner Klasse.

Areteia wurde von Population Health Partners und Knopp Biosciences gegründet. Ein Konsortium führender Investoren aus der Biowissenschaftsbranche sowie strategischer Investoren unter der Leitung von Bain Capital Life Sciences und mit Beteiligung von Access Biotechnology, GV, ARCH Venture Partners, Saturn Partners, Sanofi, Maverick Capital und Population Health Partners hat eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 350 Millionen US-Dollar zugesagt. Damit soll Areteia gegründet und Dexpramipexol durch die klinischen Phase-3-Studien gebracht werden, die kommerzielle Versorgung sichergestellt und potenzielle Medikamente der nächsten Generation entwickelt werden.

In Kooperation mit Validae Health, der Entwicklungseinheit von Population Health Partners, hat Areteia die späte Entwicklungsphase von Dexpramipexol zur Behandlung von eosinophilem Asthma mit drei klinischen Phase-3-Studien angestoßen.

Über Dexpramipexol

Dexpramipexol ist ein oral verabreichter niedermolekularer Wirkstoff in der Phase-III-Entwicklung gegen eosinophiles Asthma. Dexpramipexol hemmt die Reifung und Freisetzung von Eosinophilen im Knochenmark, was anhand von Zellkulturen und menschlichen Biopsien nachgewiesen wurde, und senkt dadurch die Eosinophilenzahl im peripheren Blut. Vor kurzem führte die Behandlung mit Dexpramipexol in einer Phase-II-Studie bei Patienten, die an moderatem bis schwerem eosinophilem Asthma litten, bei allen getesteten Dosierungen (tägliche Dexpramipexol-Dosierungen von 37,5 mg, 75 mg bzw. 150 mg zweimal täglich) im Vergleich zum Placebo zu einer signifikanten, dosisabhängigen Reduzierung der absoluten Eosinophilenzahl im Blut. Dexpramipexol erwies sich in der Studie als gut verträglich, wobei sich unerwünschte Ereignisse in der Behandlungs- und der Placebogruppe die Waage hielten, keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse auftraten und keine unerwünschten Ereignisse zum Abbruch der Behandlung führten.

Über eosinophiles Asthma

Asthma beeinträchtigt weltweit das Leben von mehr als 250 Millionen Menschen. Mehr als die Hälfte aller Asthmapatienten leidet an eosinophilem Asthma, das durch ein Überangebot an Eosinophilen, einer bestimmten Art weißer Blutkörperchen, in Blut und Gewebe verursacht wird. Indem es die Reifung der Eosinophilen hemmt, wirkt oral verabreichtes Dexpramipexol ähnlich wie injizierbare Anti-IL-5-Biologika-Therapien. Der Markt für Biologika-Asthmamedikamente verzeichnet ein jährliches Wachstum von 10 Prozent und hat ein Volumen von rund 8 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen etwa 3 Milliarden US-Dollar auf IL-5-Biologika-Therapien. Wenn Dexpramipexol als erstes oral verabreichtes Medikament auf dem Markt zugelassen wird, könnte es als überzeugende Alternative zu injizierbaren Biologika eingesetzt und möglicherweise in einer früheren Phase der Asthmabehandlung verabreicht werden, um ein Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern.

