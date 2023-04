WESTWOOD, Massachusetts, April 20, 2023("Corza") gab strategische Pläne bekannt, TachoSill®, ein erstklassiges chirurgisches Fibrin-Versiegelungspflaster, dem medizinische Fachkräfte weltweit vertrauen, ab April 2023 direkt auf dem US-Markt zu vertreiben. Corza Medical übernahm TachoSil im Januar 2021 von Takeda, das TachoSil zuvor von Baxter Healthcare exklusiv auf dem US-amerikanischen Markt vertreiben ließ. Corza Medical hat die Vereinbarung zum 31. März 2023 gekündigt. Die erste Lieferung von TachoSil mit US-amerikanischer Kennzeichnung wurde am 14. April 2023 an Kunden ausgeliefert.



"Der Direktvertrieb von TachoSil an Kunden auf dem US-amerikanischen Markt zeigt unser Engagement für die Weiterentwicklung und das Wachstum dieses renommierten Produkts", so Tom Testa, CEO von Corza Medical. "Wir werden uns darauf konzentrieren, unseren Kunden und Partnern in den USA einen bemerkenswerten Service zu bieten, damit sie von der bewährten Leistung und Innovation von TachoSil für ihre Patienten profitieren können. Ich bin unglaublich stolz auf unsere Teams auf der ganzen Welt, die mit ihrem Engagement für Exzellenz dafür sorgen, dass Corza Medical TachoSil direkt auf den US-Markt liefern kann und damit solides Wachstum und Wert für unser Biochirurgie-Geschäft schafft."

"Wir bei Corza Medical engagieren uns leidenschaftlich für unsere Chirurgen und die Verbesserung der Patientenergebnisse weltweit", so Thierry Leclercq, SVP, GM Biosurgery & EMEA Sales. "Wir beabsichtigen, in die Produkttechnologie zu investieren, um neue Innovationen anbieten zu können, die auf der Franchise der Spitzenklasse von TachoSil aufbauen."

TachoSil ist ein Fibrin-Versiegelungspflaster, das die Behandlung von leichten bis mittelschweren chirurgischen Blutungen bei kardiovaskulären und hepatischen Eingriffen unterstützt. TachoSil kombiniert den bioaktiven Wirkmechanismus von humanem Fibrinogen und Thrombin zur Blutstillung mit der mechanischen Unterstützung einer geschlossenzelligen Kollagenmatrix, die sowohl biegsam als auch luft- und flüssigkeitsdicht ist. Um mehr über die Vorteile und Anwendungshinweise von TachoSil zu erfahren, klicken Sie hier.

TachoSil ist in den USA für die Anwendung bei Erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab einem Alter von einem (1) Monat zugelassen und erhielt vor Kurzem auch eine positive Stellungnahme der europäischen Behörden für die Anwendung bei pädiatrischen Patienten in Europa.

Über Corza Medical

Corza Medical ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen chirurgischen Technologien. Mit einem weltweiten Team von mehr als 2 500 Mitarbeitern, die Kliniker, Händler und Medizintechnikunternehmen auf der ganzen Welt unterstützen, bietet Corza medizinischen Fachkräften eine Plattform für chirurgische Technologien mit branchenführenden Marken, darunter Widerhaken-Fäden der Marke Quill®, chirurgische Fäden der Marken Sharpoint® Plus und Look, wiederverwendbare ophthalmologische Instrumente der Marke Katena® und ophthalmologische Einweginstrumente der Marke Blink, ophthalmologische Pflaster der Marke Sharpoint® sowie das Fibrin-Versiegelungspflaster der Marke TachoSil®. Weitere Informationen finden Sie unter www.corza.com.

Corza Medical ist ein Portfoliounternehmen von Fonds, die von GTCR, einer führenden Private-Equity-Firma, verwaltet werden, die das Unternehmen zusammen mit Gregory T. Lucier gegründet und aufgebaut hat. Im Januar 2021 haben GTCR und Lucier gleichzeitig die Surgical Specialties Corporation und die TachoSil-Ausgliederung von Takeda Pharmaceutical erworben und zusammengeführt.

Medienkontakt

media@corza.com