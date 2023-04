Cognite verbessert die Suite von Industrieanwendungen, die Unternehmen mit großem Anlagenbestand hilft, die Industrial DataOps-Plattform Cognite Data Fusion noch effektiver für Asset Performance Management-Anwendungsfälle einzusetzen

Cognite, ein weltweiter Marktführer bei Industriesoftware, hat heute die Version 2.0 seiner Industrieanwendungs-Suite mit Cognite Maintain, Cognite InField und Cognite InRobot vorgestellt. Die Anwendungen bieten erweiterte Funktionen für das Asset Performance Management (APM) in den Bereichen Zuverlässigkeit, Betrieb und Wartung. Sie stellen einsatzfertige Lösungen bereit, die auf der Industrial DataOps-Plattform von Cognite, Cognite Data Fusion, laufen, um die Wertschöpfung aus APM-Investitionen für anlagenintensive Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Energie, Strom und erneuerbare Energien zu beschleunigen.

"Wir sind davon überzeugt, dass Erkenntnisse aus verschiedenen Datenquellen wertvoller und effektiver sind als isolierte Entscheidungen. Deshalb haben wir Cognite Data Fusion® und seine industriellen Softwareanwendungen entwickelt, um solche umsetzbaren Erkenntnisse zu automatisieren", berichtet Moe Tanabian, Chief Product Officer bei Cognite. "Unsere Tools zur Datenfreigabe und Kontextualisierung erleichtern schnelles und wirtschaftliches Arbeiten und helfen unseren Kunden, wertvolle Zeit und Geld zu sparen. Wir erweitern diese Tools durch Weiterentwicklungen in den Bereichen generative KI und Large Language Models (LLMs) und machen Cognite damit zur führenden generativen, KI-gestützten Industrial Data Cloud."

Cognite Maintain ist eine KI-gestützte Planungsanwendung, die Effizienzen optimiert und die Verschwendung von Ressourcen minimiert. Version 2.0 ermöglicht eine Verringerung des Zeitaufwands für die Manipulation, Auswertung, Analyse und Validierung von Daten sowie eine Überwachung nahezu in Echtzeit, um die Anlagennutzung durch eine Vielzahl von Überwachungs- und Optimierungslösungen zu optimieren. Cognite Maintain schafft einen kollaborativen, digitalen Arbeitsbereich, in dem Wartungsexperten wertsteigernde Anwendungsfälle operationalisieren können. Bestehende Kunden nutzen Cognite Maintain, um die optimale Arbeitsreihenfolge anhand von Kriterien festzulegen, die Analyse von Bohrungsmodellen zu verbessern und das abteilungsübergreifende Bewusstsein zu stärken.

Cognite InField erleichtert Außendienstmitarbeitern die digitale Erstellung, Planung und Zuweisung von Betriebsrundgängen und die Ausführung von Arbeitsaufträgen. Zu den wichtigsten Aktualisierungen der Version 2.0 gehören: eine neue Betriebsübersicht für Teamleiter, die Möglichkeit für Bediener, Qualitätsbeobachtungen im Feld zu erfassen, und eine umfassende Neugestaltung der Anwendung für ein optimales Benutzererlebnis auf Mobil- und Desktop-Geräten. Cognite InField legt das Potenzial der digitalen Innovation in die Hände von Experten und wird dafür verwendet, um Betriebsrundgänge zu digitalisieren und papierbasierte Datenerfassungssysteme zu ersetzen, um eine schnellere Datenanalyse und eine verbesserte Zuverlässigkeit und Energieeffizienz zu erzielen.

Cognite InRobot verkürzt die Time-to-Value für Robotikinitiativen in anlagenintensiven Branchen und beschleunigt die Einführung von autonomen Betriebsabläufen. Die Version 2.0 vereinfacht die Konfiguration und den Einsatz von Robotern sowie die Fernsteuerung, Planung und Ausführung von Robotikeinsätzen. Mit Cognite Data Fusion werden Roboter zu wertvollen Ressourcen für eine kontinuierliche Datenanreicherung und -optimierung, anstatt zu beweglichen Datensilos. Unsere Kunden nutzen manuelle Inspektionen von Windkraftanlagen, um eine vorausschauende Wartung zu unterstützen, die Sicherheit zu erhöhen und die Wartungskosten deutlich zu senken.

Die Version 2.0 von Cognite Maintain und Cognite InField wird in den kommenden Wochen veröffentlicht und an Cognite Data Fusion-Kunden ausgeliefert werden. Cognite InRobot wurde bereits als Betaversion herausgegeben und ist für ausgewählte Kunden im Rahmen eines Early-Adopter-Programms verfügbar. Weitere Informationen über die Suite an Industrieanwendungen von Cognite finden Sie unter cognite.com/request-demo.

Über Cognite

Cognite ist ein weltweit tätiges SaaS-Unternehmen für die Industrie, das mit einer klaren Vision gegründet wurde: Industrieunternehmen schnell mit kontextualisierten, zuverlässigen und zugänglichen Daten zu versorgen, um die digitale Transformation von ressourcenintensiven Industrien auf der ganzen Welt voranzutreiben. Mit unserer zentralen Industrial DataOps-Plattform, Cognite Data Fusion®, können Nutzer von Industriedaten und -domänen schnell und sicher zusammenarbeiten, um industrielle KI-Lösungen und -Anwendungen zu entwickeln, zu betreiben und zu skalieren und dadurch sowohl Rentabilität als auch Nachhaltigkeit sicherzustellen. Besuchen Sie uns unter www.cognite.com und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

