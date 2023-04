Oleinika, zuvor CEO von Twino und derzeit CFO von Printify, wird bis Ende 2023 zur alleinigen CEO aufsteigen.

Der Gründer und derzeitige CEO James Berdigans wird zum Executive Chairman ernannt.

Der Amazon-Veteran Scott Richardson, jetzt Chief of Supply, wird zum COO aufsteigen.



RIGA, Lettland, April 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Printify, die weltweit bekannteste Print-on-Demand-Plattform, die es jedem Menschen mit einem Internetanschluss ermöglicht, seine eigene finanzielle Freiheit zu erlangen und sein eigener Chef zu sein, bekommt eine neue CEO.

Anastasija Oleinika, die derzeitige CFO von Printify und ehemalige CEO von Twino, wird in den kommenden Monaten eng mit dem Gründer und derzeitigen CEO James Berdigans zusammenarbeiten, bevor sie bis Ende 2023 zur alleinigen CEO aufsteigt. Zu diesem Zeitpunkt wird Berdigans zum Executive Charmain werden und sich auf die Unternehmensstrategie konzentrieren.

In den letzten sieben Jahren haben sich mehr als 6 Millionen Kreative bei Printify angemeldet, um mit der Plattform Profit, Zeit und Kontrolle zu gewinnen. Sie bietet die Möglichkeit, individuelle Designs auf mehr als 850 Produkte von 75 Druckanbietern zu bringen, die in 30 Länder geliefert werden.

Berdigans ist davon überzeugt, dass dieser Wechsel die größte Wirkung für Printify haben wird: "Mit der Ernennung von Frau Oleinika als Co-CEO ist Printify in der bestmöglichen Position, um ein Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen zu werden und Kunden auf der ganzen Welt zu begeistern. Mit diesem Führungsteam und dieser Struktur ist Printify in der Lage, sein Potenzial auszuschöpfen. Ich werde das Unternehmen aber nicht verlassen, ich bin immer noch der größte Anteilseigner des Unternehmens, und ich werde eine wichtige und aktive Rolle in unserer strategischen Ausrichtung spielen."

Oleinika bringt mehr als sechs Jahre Erfahrung als Tech-Führungskraft mit, vor allem durch ihre vorherige Rolle als Leiterin der EU-Investitionsplattform Twino. In ihrer neuen Rolle wird Oleinika damit beauftragt, Printify auf eine neue Ebene zu heben, um den eCommerce-Kunden auf der ganzen Welt ein noch besseres Erlebnis zu bieten und damit den Millionen von Händlern, die Printify weltweit nutzen, mehr finanzielle Freiheit zu verschaffen.

"Ich könnte nicht glücklicher sein, diese neue Aufgabe zu übernehmen. Millionen von Unternehmerinnen und Unternehmern auf der ganzen Welt dabei zu helfen, finanzielle Freiheit zu erlangen und ihr eigener Chef zu sein, ist eine Mission, die ich liebe, und mit diesem Team zu arbeiten ist super spannend. Herr Berdigans hat unglaubliche Arbeit geleistet und Printify von den Anfängen als Shopify-Erweiterungs-App über den Übergang zum Marktplatz bis hin zur Etablierung der Print-on-Demand-Kategorie und Printify als anerkanntesten Akteur in der Branche geführt. Ich bin wirklich dankbar, dass ich ihn bei diesem Übergang an meiner Seite habe."

Sofia Dolfe, Partnerin bei Index Ventures, kommentierte dies wie folgt: "Wir freuen uns sehr, Frau Oleinika als neue CEO bei Printify willkommen zu heißen, jetzt, da sich das Unternehmen auf die nächste Wachstumsphase vorbereitet. Nachdem wir bereits Millionen von Kreativen die Möglichkeit gegeben haben, ein Merchandise-Geschäft mit maßgeschneiderten Produkten zu starten, sind wir begeistert von den Möglichkeiten, die vor uns liegen, und wir sind gespannt, wohin Frau Oleinika das Geschäft als Nächstes führt."

Außerdem wird der eCommerce-Veteran Scott Richardson die neue Rolle des Chief Operating Officer übernehmen. Zuvor war Richardson über ein Jahrzehnt bei Amazon tätig und hat dort erstklassige, marktbeherrschende Teams und Abläufe aufgebaut. Er wird die Verantwortung für die Rechts- und HR-Teams von Printify zusätzlich zu seiner bisherigen Rolle in der Beschaffungsabteilung des Unternehmens übernehmen.

Über Printify

Printify ist die technische Plattform, die es jedem ermöglicht, hochwertige Waren online zu verkaufen. Im Jahr 2021 erhielt das Unternehmen eine Series-A-Finanzierung in Höhe von 50 Millionen Dollar von Index Ventures, der H&M Group, der Virgin Group und Gründern von Wise, Vinted, Squarespace, RedHat und Will Smiths Dreamers VC. Mit über 500 Mitarbeitern aus mehr als 20 Ländern und vier aufeinanderfolgenden Jahren als einer der besten Startup-Arbeitgeber in den USA laut Forbes ist das Unternehmen gut aufgestellt, um seine Ambitionen zu verwirklichen und die dominierende Kraft in der On-Demand-Branche zu werden.

