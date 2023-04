TAWAL treibt die internationale Expansion von stc mit der Übernahme von Infrastrukturanlagen der United Group in Bulgarien, Kroatien und Slowenien für 1,220 Mrd. EUR voran

20-Jahres-Rahmenvertrag mit United Group untermauert zukünftiges Wachstum durch Rollout-Plan von mehr als 2.000 zusätzlichen Standorten

Sale-and-lease-back-Transaktion wird vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen voraussichtlich im Jahr 2023 abgeschlossen

Die stc Group, ein Motor der digitalen Transformation in der MENA-Region, gibt heute bekannt, dass ihre ICT-Infrastruktur-Tochtergesellschaft TAWAL eine Vereinbarung zur Akquisition der Telekommunikationsmasten der United Group unterzeichnet hat.

Die Vereinbarung im Wert von 1,220 Mrd. EUR unterstützt die ehrgeizige Strategie der stc Group, ihre internationale Präsenz in Schlüsselmärkten mit großem Wachstumspotenzial auszubauen.

Für TAWAL ist dies der erste Schritt nach Europa und ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur internationalen Expansion und den Wachstumsambitionen der stc Group, die zuletzt über ihre Tochtergesellschaften aktiv in die Bereiche ICT, IoT, Cloud, Cybersicherheit, Fintech und digitale Unterhaltung investiert hat.

Nach Abschluss der Akquisition wird TAWAL mehr als 4.800 Standorte in Bulgarien, Kroatien und Slowenien (alles EU-Mitgliedsstaaten, von denen zwei bereits der Eurozone angehören) besitzen und betreiben. TAWAL wird die komplette Palette passiver Infrastrukturdienste zur Verfügung stellen, die von bodengestützten Türmen über Kleinzellen auf Dächern bis hin zu In-Building-Lösungen reichen. Im Zuge dieser Vereinbarung mit der United Group, die eine Laufzeit von 20 Jahren hat, wird TAWAL mehr als 2.000 zusätzliche gemeinsam nutzbare Standorte implementieren, während die Co-Location-Beziehungen zu anderen Mobilfunknetzbetreibern aufrechterhalten und ausgebaut werden. So kann die stc Group die digitale Transformation über erstklassige Verbindungen vorantreiben.

Olayan Alwetaid, Chief Executive Officer der stc Group, sagte: "Unsere Vereinbarung mit der United Group stellt einen spannenden neuen Abschnitt für TAWAL und die gesamte stc Group dar. Die Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein in unserer ehrgeizigen Wachstumsstrategie und der Ausweitung unserer internationalen Präsenz. Wir sind bereits führend bei der Transformation der digitalen Fähigkeiten Saudi-Arabiens, und diese Transaktion unterstreicht unsere Entschlossenheit, in erstklassige Technologie und Infrastruktur zu investieren, um Vorreiter bei der Verbindung der Welt zu sein."

Mohammed Alhakbani, Chief Executive Officer von TAWAL, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der United Group bei unserer ersten Investition auf dem europäischen Markt. Die Partnerschaft unterstützt unser Ziel, unseren Partnern weiterhin innovative und effiziente ICT-Infrastrukturlösungen zur Verfügung zu stellen und diese in der Qualität der Dienstleistungen anzubieten, für die wir bekannt sind."

Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der zuständigen Behörden in Bulgarien und Slowenien. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktivitäten von TAWAL auf dem europäischen Markt in "TAWAL Europe" umbenannt und dienen als Plattform für die zukünftige Expansion von TAWAL in Europa.

TAWAL besitzt aktuell ein Portfolio von über 16.000 Telekommunikationstürmen. Das Unternehmen unterstützt aktiv die Pläne zur digitalen Transformation in Saudi-Arabien, weitet seine Reichweite auf neue Städte und ländliche Gebiete im Königreich aus und führt aktiv Smart-City-fähige Technologien ein, wie z. B. getarnte Telekommunikationstürme, intelligente Masten, die 5G- und IoT-Anwendungen beherbergen können, gebäudeinterne Lösungen und kleine Zellen.

